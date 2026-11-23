Al Tros sobrevola una obsessió: que ningú que vulgui dinar o sopar com Déu mana tingui la temptació d'anar a Barcelona. El restaurant del carrer Tres Creus travessa des de fa setmanes una nova etapa per aconseguir-ho, amb el xef Àlex Torío com a nova incorporació i uns quants preceptes gastronòmics innegociables, que ens recorda el propietari, Xavier Orobitg: una carta de vins generosa i distintiva, el producte per damunt de tot, els clàssics de la cuina catalana com a patrimoni viu i la curiositat desperta per a experimentar-hi.
"M'agradaria que es consolidés la idea que quan vens aquí pots trobar alguna cosa diferent, però que també tens la garantia que estarà ben feta. Vull que el client sàpiga que probablement el sorprendrem", explica Orobitg.
La nova carta és completament viva. Entre els entrants, conviuen rovellons amb salsa bearnesa i rovell d'ou, crema de parmesà amb carabassa i, entre altres, el pastís de peix i marisc. Hi ha dos plats que homenatgen els propietaris de l'extint El 9 de la Borriana, Paco Querol i Núria Pérez, que durant setmanes han assessorat amistosament el Tros: el toro (ventresca crua de tonyina) i el carpaccio de vedella amb foie, salsa de ceps i tòfona. També hi ha pernil, anxoves i ostres per si algú té ganes de picar mentre pren una copa de vi.
Entre els plats principals, llobarro a la bilbaïna, mandonguilles amb sèpia, gamba vermella, melós de vedella, filet, conill a la royale –desossat amb una salsa cuita amb vi negre lligat amb vísceres–, capipota amb ceps, pasta amb crema de ceps... Hi ha una trentena de plats a la carta i segur que en seran més, perquè Torío no deixa d'experimentar entre serveis.
I –aquí també cal parar atenció– les postres. Totes són fetes a casa: peres al vi, pastís de llimona desconstruït, pastís de formatge... "Les postres deixen molt espai per a la creativitat", explica Torío. El maridatge és molt important per a Orobitg, propietari del projecte de vins de la Terra Alta El Tros: "Sovint la idea no és venir a trobar un vi que ja saps que t'agrada, sinó de viure una experiència", comenta.
Un matemàtic a la cuina
El Tros ha estat una gran oportunitat caiguda del cel per a Àlex Torío, matemàtic dedicat a la docència durant gairebé 30 anys i músic. Cremat de la feina de professor en un institut, especialment des de la irrupció de la tecnologia a les aules, va agafar-se una excedència el 2024 per buscar feina en una cuina.
Com que costava molt començar a treballar sense experiència, Pitu Roca (El Celler de Can Roca) va recomanar-li fer pràctiques sense cobrar en un restaurant de Manresa, l'Aligué. Després, a través d'una empresa de treball temporal, va fer substitucions a cuines d'hotels, càterings, residències, restaurants de brasa, un bar de menús a Torre Baró... "Vaig aprendre moltíssim. Crec que en aquell any vaig fer el que molta gent pot trigar deu anys a fer". Encara va tornar al restaurant Aligué durant tres mesos, aquesta vegada cobrant.
La seva àvia –explica– havia treballat "com a cuinera professional per a una família de rics" i la seva mare sempre havia cuinat molt bé. "A casa hi havia cultura gastronòmica", resumeix. "Cap al 2000, amb la meva dona vam començar a anar a bons restaurants de Barcelona. Jo sempre havia cuinat a casa, però descobrir les tècniques modernes em va despertar molt d'interès. Vaig començar a llegir sobre cuina i a comprar aparells: sifons, productes per fer esferificacions, Thermomix... De fet, tinc més aparell a casa que aquí", riu.