ARA A PORTADA
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Sabadell Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental Marta Ordóñez
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Vallès L’AP-7 concentra el focus de la sinistralitat al Vallès: "L'enllaç amb la C-58 no està ben resolt" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell El control de les pantalles arribarà a pediatria: "Serà tan important com preguntar si t’has rentat les dents" Jan Cañadell Puigmartí
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Cultura i oci Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar Guillem Plans Roca
Detenen l'autor de diversos tiroteigs en un operatiu antidroga a Sabadell
Sabadell
Els Mossos d'Esquadra han trobat droga i armes en l'escorcoll i han detingut tres persones més