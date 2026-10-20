ARA A PORTADA

Detenen l'autor de diversos tiroteigs en un operatiu antidroga a Sabadell

Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han trobat droga i armes en l'escorcoll i han detingut tres persones més

  • Els Mossos d'Esquadra al barri d'Espronceda de Sabadell -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 09:27
Actualitzat el 20 d’octubre de 2026 a les 13:53

Els Mossos d'Esquadra han desplegat diverses unitats a primera hora d'aquest dimarts al matí al barri d'Espronceda per una investigació antidrogues. Segons han confirmat fonts del cos, es tracta d'un operatiu per desmantellar una plantació de marihuana. En l'operatiu, els agents de la policia catalana han detingut quatre persones després de trobar armes i cànnabis. Els fets han tingut lloc al carrer de Torners, número 2, on els efectius han rodejat l'edifici afectat per controlar-ne els residents. Abans de les 9:15 h, però, els mossos ja s'havien retirat de la zona.

Fonts veïnals asseguren que s'han sentit trets al voltant de les 5:30 h, encara que no s'ha pogut confirmar amb fonts oficials. Les mateixes veus assenyalen que el responsable dels trets seria la mateixa persona que va protagonitzar dos fets similars en episodis anteriors a la mateixa zona. El primer va ser el juny passat, quan va aparèixer una bala a l'interior d'un habitatge durant la nit de Sant Joan després d'uns trets a l'aire; mentre que el segon va tenir lloc fa gairebé un mes, després que una baralla a la plaça de Rogelio Soto acabés amb trets a l'aire. El multireincident és un dels arrestats.

 

  • Els Mossos d`Esquadra al barri d`Espronceda de Sabadell

 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades