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Canvi d'hora aquest cap de setmana: dormirem una hora més o una hora menys?

Sabadell

La nit del 24 al 25 d'octubre, les dues seran les tres

  • Un despertador, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 09:34
Actualitzat el 19 d’octubre de 2026 a les 09:35

El canvi d’hora torna aquest cap de setmana. La matinada de dissabte a diumenge, a les 3 h tornaran a ser les 2 h, cosa que permetrà 'dormir una hora més' i allargar lleugerament el cap de setmana. A partir d’ara, però, es farà fosc més d’hora i clarejarà abans al matí, una situació que s’anirà accentuant a mesura que s’apropi l’hivern.

Després del canvi d’hora d’aquest octubre de 2026, el pròxim ajustament serà el 28 de març de 2027, quan es farà el pas de l’horari d’hivern al d’estiu. Aquella matinada, a les 2 h els rellotges s’avançaran fins a les 3 h, de manera que es perdrà una hora de son. Posteriorment, el 31 d’octubre de 2027 es tornarà a repetir el canvi en sentit invers.

 

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