Què està canviant al riu Ripoll?

El riu Ripoll ha tornat al debat públic en els darrers anys amb la modificació del pla general MPG-132. Darrerament, en un altre aspecte, per les pluges i els seus efectes que han obligat a tancar el torrent de Colobrers, per exemple. Tot i que tot el medi natural té l’accés restringit per la pesta porcina africana. Respecte a planejament urbanístic, principalment s’han ampliat els usos compatibles que poden tenir les edificacions, més enllà dels usos industrials i terciaris que mantenen per complementar i diversificar els usos. Per això ara s’hi poden instal·lar activitats dels àmbits educatiu, sanitari-assistencial (sense allotjament), el cultural, l’associatiu i d’oci.
El Govern defensa que no són usos lesius amb l’entorn i que han posat un topall a l’edificabilitat màxima permesa, així com que el 90,7% del sòl del parc fluvial del Ripoll és una zona verda protegida i ho continuarà sent. “Hem sigut més restrictius i proteccionistes amb les futures edificacions del que hi havia fins ara”, subratllava el juny passat el tinent d’alcaldessa Adrián Hernández. La modificació que s’ha aprovat ara del planejament afecta les naus i parcel·les que ja tenen ús industrial, no se n’afegeixen de noves, i es fa amb la intenció que puguin tenir sortida aquelles naus que no en tenen i fa anys que estan abandonades o parcel·les que estan buides. “Hem sigut molt curosos i restrictius perquè la gent que vulgui invertir i edificar no ho faci de qualsevol manera, ja que sense la modificació urbanística ho podia fer”, afegia Hernández. La modificació del planejament ha rebut el vistiplau del ple i de la Generalitat i es pot consultar al web del planejament urbanístic local. També es preveu la construcció de tres rotondes per facilitar l’accés rodat al parc fluvial. Dues al camí de Torre-romeu, a l’enllaç amb la ronda de l’Ebre i a la cruïlla amb el camí de Can Quadres, i la tercera al punt de la carretera de Caldes - camí del molí d’en Torrella.
Camins tancats
De moment, però, i sobre el terreny, el camí del Torrent de Ribatallada, el camí del Torrent de Colobrers i diversos trams del camí del riu Ripoll estan tallats per motius de seguretat. La pluja de les darreres setmanes ha provocat esllavissades almenys al camí del Rieral, que és el que va del pont de la carretera de Castellar fins a Castellar vorejant el riu. I, paral·lelament, l’accés al rodal continua restringit per la pesta porcina africana (PPA).