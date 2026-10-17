Marcial Peralejo (Ayuda Directa), homenatjat a Sri Lanka per la seva trajectòria solidària

El comerciant sabadellenc Marcial Peralejo no s’esperava que unes vacances a Sri Lanka acabessin amb un homenatge institucional que aplaudia la seva trajectòria al país. Hi va viatjar recentment per visitar els projectes que hi impulsa la seva l’ONG Ayuda Directa, però un monjo budista, un vell conegut de Peralejo, li va canviar els plans. Volien fer-li un reconeixement amb tots els honors i amb tot luxe de detalls: "És el més gran que m’han fet mai", explica l'impulsor de l'ONG i també propietari de la botiga Mobles 2000 de Can Rull, encara emocionat pel record de la cerimònia.
L’acte, organitzat pel monjo amb la participació del prior budista i representants polítics de la zona, es va celebrar entre danses, cançons i una rebuda que Peralejo no oblidarà: una nena se li va acostar amb un ram de flors i li va penjar al coll. "Quan vaig arribar i vaig veure tot el que havien preparat, em vaig emocionar molt", recorda. La cerimònia també va servir per reconèixer els alumnes amb millors resultats acadèmics. Peralejo va participar en el lliurament de medalles, trofeus i material escolar als infants, d’entre set i quinze anys. Un gest senzill, però significatiu en una zona marcada per la precarietat. "Són gent molt pobra. Que els comprin llibretes, folis o qualsevol cosa així ja és important", assenyala.
Una vincle que ve de lluny
El reconeixement no s’entén sense els més de vint anys de feina solidària que Peralejo ha dedicat a Sri Lanka. Hi va arribar després del tsunami del desembre del 2004, quan va decidir desplaçar-s’hi per ajudar les persones afectades. "Quan vaig veure què havia passat, vaig sentir que havia d’ajudar", explica. Ja havia impulsat iniciatives solidàries a nivell local i a l’Àfrica, però aquella catàstrofe va marcar l’inici de la seva vinculació amb el país asiàtic.
Des d’aleshores, Ayuda Directa hi ha desenvolupat diferents projectes, entre els quals destaca un programa de microcrèdits per a dones amb pocs recursos que volen tirar endavant petits negocis. La iniciativa busca que puguin guanyar autonomia econòmica, però no sempre és fàcil. "No els dono diners perquè els facin servir per a qualsevol necessitat. Els diners són exclusivament per al negoci", remarca Peralejo, que situa a l'entorn del 33% l’èxit d’aquests projectes. És aquí on la col·laboració amb el monjo ha adquirit un valor especial. La seva presència i la confiança que genera entre la població han ajudat a explicar millor el funcionament dels microcrèdits i a reforçar el compromís de les beneficiàries.
La seva filosofia és també ajudar qui ja no pot començar de nou. Més enllà dels projectes econòmics, Peralejo manté ajudes directes a persones que han patit situacions especialment dures. És el cas d’una dona de 94 anys que va conèixer després del tsunami i que ha continuat acompanyant durant aquestes dues dècades. La dona va perdre la filla, que es va suïcidar, i ha viscut en condicions molt precàries. L’ONG li proporciona aliments i roba i li va construir una casa a la selva, tot i que la humitat i les pluges han acabat deteriorant l’edifici. En aquests casos, la intervenció no segueix un programa tancat ni busca que la persona posi en marxa un negoci. La prioritat és cobrir les necessitats més bàsiques. "Aquí no hi ha un projecte definit. Què necessites? Menjar? Doncs menjar. És una ajuda directíssima", resumeix. La feina sobre el terreny la coordina també una col·laboradora local, Sajama, que treballa amb l’entitat des dels inicis i coneix de prop les famílies.
De Sabadell al món
Tot plegat es gestiona des de Sabadell i Terrassa, amb un equip reduït de col·laboradors i bona part dels recursos procedents de l’activitat de Mobles 2000, el negoci que Peralejo manté al barri de Can Rull. Ayuda Directa també treballa a Guinea Conakry i Haití, mentre que a Sabadell i Terrassa impulsa accions de suport a famílies vulnerables i col·labora amb entitats socials mitjançant el lliurament de mobles i altres materials. El fundador de l’ONG reconeix que sovint moltes de les iniciatives surten de la seva pròpia butxaca i que prefereix mantenir aquesta autonomia abans que dependre de subvencions que impliquin requisits que no sempre pot assumir.
L’homenatge a Sri Lanka ha estat, per a ell, una manera inesperada de veure reconeguda aquesta trajectòria. També li ha obert la porta a plantejar un possible agermanament entre el municipi de Sri Lanka on treballa l’ONG i Montserrat, una proposta que encara no ha rebut resposta. Peralejo, però, no sembla disposat a deixar-ho córrer. Després de més de vint anys tornant al país per ajudar-hi, continua buscant noves maneres de mantenir els vincles i fer créixer els projectes.