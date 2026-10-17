ARA A PORTADA
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Sabadell Marcial Peralejo (Ayuda Directa), homenatjat a Sri Lanka per la seva trajectòria solidària Marta Ordóñez
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Esports El CE Sabadell, davant d'un segon desplaçament consecutiu en "un dels estadis més complicats de la lliga" Marc Segarra Rodríguez
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Esports L’OAR Gràcia posa el focus en el futur amb el creixement del planter com a gran motiu d’orgull León Guerrero
L’OAR Gràcia posa el focus en el futur amb el creixement del planter com a gran motiu d’orgull
Esports
El president de l’entitat, Salvador Gomis, destaca l’augment de jugadors i jugadores d’entre 6 i 12 anys en una presentació marcada pel caliu familiar, la il·lusió i el reconeixement a Marisa Martos pel seu paper en la campanya de micromecenatge