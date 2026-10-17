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L’OAR Gràcia posa el focus en el futur amb el creixement del planter com a gran motiu d’orgull

Esports

El president de l’entitat, Salvador Gomis, destaca l’augment de jugadors i jugadores d’entre 6 i 12 anys en una presentació marcada pel caliu familiar, la il·lusió i el reconeixement a Marisa Martos pel seu paper en la campanya de micromecenatge

  • La -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l'OAR Gràcia -
Publicat el 17 d’octubre de 2026 a les 20:03
Actualitzat el 17 d’octubre de 2026 a les 20:08

L’OAR Gràcia ja mira de ple cap a la temporada 2026-2027. El club sabadellenc va presentar divendres 16 d’octubre els equips de les seves diferents seccions en un acte al complex esportiu del carrer de Bocats que va reunir esportistes, famílies, cos tècnic i representants institucionals. Més enllà de donar el tret de sortida al nou curs, la jornada va servir per celebrar el creixement de l’entitat i la importància de continuar fent del club un espai de formació i convivència.

El president de l’OAR Gràcia, Salvador Gomis, ha fet una valoració positiva de la trobada, que va destacar pel seu ambient proper. "La jornada va anar bé. Aquests dies sempre són motiu d’orgull", detalla. Gomis remarca que es van presentar tots els equips de les diferents seccions i que l’acte va estar "immers en un ambient molt familiar".

Un dels aspectes que més satisfacció genera entre els responsables del club és la recent evolució del planter, especialment entre els més petits. "Un dels factors més interessants potser va ser el creixement que hem tingut amb nanos de 6 a 12 anys, que és el que ens va alegrar més a tots", assenyala el president.

La presentació també va comptar amb la presència de la regidora d’Esports de Sabadell, Montse González, i dels representants federatius Albert Montull, de la Federació Catalana de Futbol, i Núria Fàbregas, de la Federació Catalana d’Handbol. Durant els parlaments, es va posar l’accent en el suport a l’entitat i en la necessitat que els joves gaudeixin de la pràctica esportiva, més enllà dels resultats i els objectius competitius.

També cal destacar el reconeixement que va fer Gomis a Marisa Martos pel seu paper en la campanya de micromecenatge impulsada per l’entitat. El president la va definir com "el pulmó d’aquesta iniciativa", que ha contribuït a reforçar les perspectives de futur del club. "Ens ha donat ales per veure el futur amb una mica més d’entusiasme", conclou.

La trobada es va tancar amb el cant dels himnes del club i de Catalunya, abans de les tradicionals fotografies de família.

FOTOS DE DAVID CHAO:

  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
  • Presentació de la temporada 2026-2027 de l`OAR Gràcia
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