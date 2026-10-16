Hi haurà judici oral contra Santi Laiglesia pel crim d'Helena Jubany

Hi haurà judici oral per l'assassinat d'Helena Jubany, i el principal investigat en el cas, Santi Laiglesia, haurà de seure a la banqueta dels acusats. Així ho ha decidit la jutgessa del Tribunal d'Instància de Sabadell que considera que la troballa d'ADN de l'acusat en el jersei de la víctima "permetria situar-lo en el lloc dels fets i en el moment de produir-se la mort" de la jove bibliotecària. Aquest divendres ha tingut lloc una vista clau al Tribunal d'Instància de Sabadell, en què han assistit totes les parts.
Laiglesia és acusat de retenció il·legal i d'assassinat amb traïdoria pel crim de Jubany, que va ser drogada i llançada des d'un terrat situat al carrer Calvet d'Estrella, 48, el 2 de desembre de 2001. Tant la Fiscalia com l'acusació demanen 26 anys de presó per a l'investigat. Ara, la jutgessa manté els càrrecs per al sabadellenc, que serà jutjat a l'Audiència de Barcelona, i estableix un conjunt de mesures cautelars: haurà d'entregar el seu passaport, presentar-se als jutjats una vegada al mes i té prohibit sortir del territori espanyol. La mateixa magistrada va decretar presó provisional per a Laiglesia fa un any, però la decisió va ser desestimada per part de l'Audiència de Barcelona.
L'altre dels investigats per l'estranya mort de la bibliotecària, Xavi Jiménez, correrà una altra sort. La jutgessa creu que no hi ha motius de pes per considerar-lo acusat i arxiva la causa contra ell, tal com demanaven el Ministeri Fiscal i de l’acusació popular.
L'ADN del jersei, la clau del cas
El jutgessa del cas considera que hi ha "bastants motius" per considerar Laiglesia com a "responsable criminal" de l'assassinat. El principal element acusatori és una mostra d'ADN de Laiglesia trobada en el jersei que portava la víctima quan va ser llançada a un cel obert. Un informe del Laboratori de Biologia i ADN de la Comissaria General de Policia Científica va concloure que la mostra biològica trobada a la peça de roba "és 26 bilions de vegades més probable" que correspongui a Laiglesia que a qualsevol altra persona.
Segons ha explicat l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, la defensa ha intentat invalidar aquesta prova, tot assegurant que la mostra del jersei es va contaminar en la cadena de custòdia. En aquest sentit, ha assegurat que l'ADN hauria arribat al jersei "de manera indirecta" perquè l'anterior advocat de Laiglesia hauria manipulat la prova. En el marc de la vista ha trascendit que una de les peces de roba que portava Jubany el dia del seu assassinat ha desaparegut. El sobre on es guardaven les calces que duia va aparèixer buit i no tenia el precinte posat, fet que ha impedit utilitzar-les com a prova en la causa.
El més recent del cas Jubany
La sessió ha sigut determinant pel cas perquè implicava el seguiment de la causa o l'arxivament definitiu. Després de gairebé 25 anys des de la mort de la bibliotecària de Mataró, el cas arribava a un moment clau per determinar si l'acusat era jutjat o el cas quedava tancat sense condemna. Fa poc més de deu mesos, després de la darrera citació judicial en la qual Laiglesia no va declarar, l'acusat va entrar a presó de manera preventiva per evitar qualsevol possible risc de fugida. Tot i això, l'Audiència Provincial de Barcelona va acceptar el recurs d'apel·lació de la defensa i va revocar la decisió en percebre un "fort arrelament" i, en conseqüència cap risc de fugida.
Davant d'això, al cap de cinc setmanes es va aixecar la mesura cautelar més gravosa, encara que s'ha de presentar periòdicament als jutjats i se li va retirar el passaport. Cal tenir en compte, però, que en cas que Laiglesia sigui jutjat i sentenciat, les cinc setmanes que va passar a presó se li restaran de la pena definitiva, tal com marca l'article 58 del Codi Penal.
En els darrers mesos, però, des que Laiglesia va sortir de la presó preventiva, hi ha hagut diversos capítols que han fet avançar el cas. El març passat, l'informe de criminalística de la Policia Nacional va investigar l'autoria dels escrits que va rebre la víctima dies abans de la seva mort. Tot i ser un dels sospitosos, la prova pericial va determinar que les notes no havien estat escrites per Laiglesia, encara que les restes d'ADN trobades a la roba que duia Jubany el dia de la mort l'incriminen. En relació amb això, però, el maig passat la defensa de l'acusat va demanar allargar el termini per presentar els escrits a l'espera d'un nou informe d'ADN, encara que la petició va ser denegada.