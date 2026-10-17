El CE Sabadell, davant d'un segon desplaçament consecutiu en "un dels estadis més complicats de la lliga"

Després d’aconseguir a Ceuta la primera victòria a domicili de la temporada, un nou desplaçament consecutiu per continuar sumant punts fora de casa. El Centre d’Esports visita El Plantío per a enfrontar-se al Burgos aquest diumenge a les 21 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb minut a minut al web del Diari). Tot plegat després d’una setmana complicada, amb cansament acumulat de l’últim viatge, però el mateix optimisme i ambició de sempre.
"Va ser un viatge organitzativament complex, el partit també ens va exigir molt per com es va donar i les condicions. Hem hagut de controlar les càrregues aquesta setmana, però penso que hem fet una molt bona feina i arribem sobradament preparats per a afrontar un duel de màxima exigència en un dels camps més complicats de la categoria", assegura Ferran Costa.
Owusu, la gran novetat
Els arlequinats, amb l’última victòria, ocupen la cinquena posició, en zona play-off. Un gran inici que es va arrodonir amb aquest primer triomf a domicili, l’assignatura pendent fins ara, i just abans d’afrontar aquest doble desplaçament complicat. "Nosaltres ens centrem a acumular hores de feina i de coneixement. Volem continuar creixent com a grup i guanyar registres per afrontar cada partit com calgui. Nosaltres volem ser com som, a casa i fora, i crec que de moment estem aconseguint ser estables i reconeixibles a totes les places on hem jugat", afirma el tècnic.
Per al duel d’aquest cap de setmana no podrà comptar amb els lesionats Niko Gioacchini, Genar Fornés, Patrick Nuamah, Xavi Moreno ni el sancionat Edgar González. A més, són dubte López-Pinto i Miki Codina, que arrosseguen molèsties, però no estan descartats. D’altra banda, s’estrenarà en convocatòria Yussif Owusu, després de la tramitació definitiva de la seva fitxa un cop solucionats els problemes burocràtics, i tornarà Gonzalo ‘Pipa’, recuperat del virus que el va deixar fora a Ceuta.
Un aspirant a la zona de privilegi
Al davant estarà un Burgos que també repeteix, però a El Plantío. Els de Sergio Francisco van caure de la zona noble aquesta setmana després de perdre a casa per la mínima davant del Granada, en la primera derrota com a locals en molts mesos. "Un equip endreçat que entén molt bé els conceptes defensius. A part d’aquesta organització, també tenen gent a la zona ofensiva que transita bé i gens per dins i per fora que té capacitat de llençar i atacar bé la profunditat. Tenen perfils diferents i també són forts a la pilota aturada. Penso que és un equip molt complet i amb una afició molt feta a les dinàmiques de la categoria. Això també els fa especialment forts quan juguen a casa. Haurem de fer un molt bon partit si volem sumar", analitza Costa.
El conjunt burgalès, l’any passat, va sumar 72 punts i, tot i això, no va disputar el play-off d’ascens. És la seva sisena temporada consecutiva a la categoria i té un projecte molt consolidat que ja mira cap al següent nivell. Han mantingut bona part del bloc i l’objectiu és tornar a lluitar per la zona de privilegi. Sumen 14 punts i arriben després de dues derrotes consecutives. Un dels puntals de l’equip, amb vuit titularitats en nou jornades, és l’exarlequinat Grego Sierra.
Només dues victòries en deu partits
Pel que fa als precedents, tots dos equips s'han enfrontat en una desena d'ocasions, segons les dades del web de Memòria Històrica del CES. Els registres no són massa esperançadors per als arlequinats, que van guanyar dos dels primers enfrontaments contra el Burgos, però que des d'aleshores només han sumat un empat. Els burgalesos s'han endut la victòria en set ocasions. L'última vegada a El Plantío va ser el 2003 amb triomf local per 1-0. Ara, en el segon desplaçament consecutiu dels arlequinats, buscaran allargar la dinàmica i, de pas, trencar amb una ratxa històrica.