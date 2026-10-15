El somni mundialista del sabadellenc Guillem Cortés: "Va ser una experiència impactant"

La selecció espanyola júnior d'hoquei línia va tornar d'Asunción, a Paraguai, amb una medalla de bronze penjada del coll. El combinat estatal es va quedar a les portes de la final del torneig, però es va haver de conformar amb un agredolç tercer lloc. Entre els integrants de la plantilla es trobava el jove sabadellenc, Guillem Cortés, jugador del Gadex. "Des del principi, ja a l'aeroport, va ser espectacular. És una experiència que, a més de la competició, et serveix per crear un sentiment de germanor amb els companys que és molt maco. La Federació ens ho va posar tot molt fàcil, va ser impressionant amb un hotel per nosaltres... un luxe poder viure això. T'adones del que significa estar allà", explica.
Cortés i la resta dels seus companys van començar la competició amb plena de victòries en la fase de grups. Els espanyols es van imposar a Namíbia, Xina Taipei, els Estats Units i la República Txeca. A les eliminatòries, tampoc van treure el peu de l'accelerador i, als vuitens, es van desfer de Nova Zelanda, van golejar Colòmbia als quarts de final i es van plantar a la lluita per les medalles per la via ràpida i sent molt superiors als rivals. "Estàvem amb molta confiança, realment", reconeix. A la semifinal, el contrincant va ser França.
"Vam començar bastant malament, amb alguna errada important, i el duel es va posar complicat", narra. Els francesos van obrir el marcador i van duplicar l'avantatge per les concessions dels espanyols, que van reaccionar retallant distàncies. Tot i la insistència i les constants oportunitats, van situar el 3-1 que sentenciava. Malgrat que en el tram final la diferència es va tornar a reduir al mínim, la bona feina defensiva va privar Cortés i la resta de la selecció de competir per l'or. "Ho vam donar tot i no va ser possible. La seva feina defensiva va ser increïble", reconeix. En el duel pel tercer lloc, després d'empatar en el temps reglamentari davant d'Eslovàquia (4-4), finalment van aconseguir el triomf i la medalla de bronze en el gol d'or.
El sabadellenc va tenir un bon paper en la cita internacional. "El nivell és molt alt i, lògicament, a tothom li agrada jugar el màxim de minuts possible. Al final, agraeixo molt l'oportunitat i la confiança, que va ser molt gran des de l'inici. Penso que tots els minuts que em van donar els vaig poder aprofitar. Estic satisfet", diu. Tot plegat en una experiència internacional que no oblidarà mai. "Va ser impactant, realment. Anava mentalitzat de la dimensió, però veure com ens tractaven i com estava tot de planificat va ser molt maco. Ens sentíem com estrelles. També sap greu perquè viure això sent jugador d'un esport com l'hoquei línia és poc comú", afegeix.
De tornada amb el Gadex
Ara, ja torna a entrenar amb els seus companys al Gadex, a la Lliga Or. El conjunt sabadellenc es va estrenar amb una gran golejada a Sol i Padrís davant de l'Envolvente Las Rozas (12-2), però van veure l'altra cara de la moneda en la desfeta contra el Panteras de Valladolid (10-0) en la segona jornada. "Hem mantingut la identitat del club i volem continuar lluitant, tot i que sabem que a la lliga hi ha molt nivell. Després de la derrota contundent a Valladolid estàvem tocats, però hem de seguir. Als entrenaments hem pujat la intensitat i estem amb ganes de treballar i créixer", apunta. La pròxima jornada, el 31 d'octubre, la disputaran a casa davant del Jujol Jokers.