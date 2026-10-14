Ángel Baena, bigolejador en el primer triomf a domicili del CE Sabadell: "És una victòria d'equip"

El CE Sabadell va sumar el primer triomf a domicili de la temporada a l'Alfonso Murube, davant de l'AD Ceuta (1-2). En un partit molt condicionat per l'actuació arbitral, que va negar un penal als arlequinats al primer temps i el va condemnar a jugar quaranta minuts en inferioritat numèrica per una més que rigorosa expulsió, els de Ferran Costa van saber entendre els contextos de l'enfrontament per acabar emportant-se els tres punts. "És una victòria d'equip, totalment. Amb l'expulsió vam haver de fer molta feina, en bloc, ajudant-nos tots. Ens reforça", admet el bigolejador, Ángel Baena.
El colomenc va ser decisiu en l'apartat ofensiu, amb dues dianes, i erigint en la referència ofensiva en els moments de més patiment. "Em vaig sentir bé. Ja he jugat en posicions més avançades quan era més jove. Crec que fixo bé els centrals i els exigeixo molt amb les meves desmarcades. Intento sempre ajudar al màxim on em posi el míster", reconeix. El primer gol de la tarda va ser amb una gran definició després d'una bona passada de Quadri a l'esquena de la defensa. El segon, en un rebuig de Pere Pons que Baena va aprofitar amb un toc subtil, amb l'equip jugant ja amb deu homes des de feia una bona estona. "La sensació era que en tindríem una, segur. Aquella acció, no sé per què, vaig pensar que la pilota passaria quan va colpejar el Pere i la veritat que el tempo va ser ideal. Crec que va ser gairebé com una connexió de mirades", recorda.
Tot plegat per sumar el seu tercer gol de la temporada i empatar com a màxim anotador de l'equip amb el lesionat Niko Gioacchini. "Estic molt content personalment amb aquesta xifra. Altres temporades jugava més endarrerit i això fa que les situacions clares costin més de trobar. Espero poder continuar amb aquest encert", apunta. Els dos gols també van servir per sumar els tres primers punts lluny de casa, després de cinc jornades. "No estàvem obsessionats amb aquest tema, realment. Sabíem que la feina era bona i que arribaria el premi, però com més aviat, millor, evidentment", assegura.
Ara, els arlequinats continuen fent mèrits per rebre l'etiqueta d'equip revelació de l'inici de lliga i ja ocupen la cinquena posició de la taula, en posicions de play-off, després de sumar setze punts en nou jornades, i només una derrota. "Més que revelació, crec que hem mantingut el que s'havia estat fent la temporada passada. Som un equip compacte i difícil de batre. Crec que és la clau de tot", analitza el colomenc, que tot i que no hi era l'any passat, ja coneixia perfectament l'estil del Ferran Costa. "L'adaptació ha estat molt fàcil. M'han acollit tots molt bé i el grup és increïble. La veritat que m'estic trobant bé i espero continuar igual o millor".
Després d'aquest complicat desplaçament a Ceuta, l'equip torna a la feina aquest dimecres a la tarda amb la vista posada a Burgos. Segon duel com a visitant consecutiu per al Centre d'Esports. "Quan guanyes tot és molt més fàcil. Venim d'un desplaçament llarg, però ja forma part del passat. El caràcter d'aquest equip ens fa girar full ràpidament i ja estem amb moltes ganes d'anar a Burgos i buscar el triomf". Una plaça complicada davant d'un aspirant a la zona alta.
"Ens esperem un rival molt dur. Tenen un gran equip amb molt bons futbolistes. Serà difícil, però l'afrontem amb ganes de competir al 200%. Hem demostrat que quan estem al nostre millor nivell podem competir contra qualsevol", assegura. El conjunt burgalès es troba en la vuitena posició de la classificació, amb dos punts menys que el Sabadell, i tot just ve de perdre per primer cop al Plantío aquesta temporada, per la mínima davant del Granada. Un nou partit de màxima exigència i contra un rival que aspira a tot.