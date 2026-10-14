L'Atlètic Barceloneta guanya l'Astralpool CN Sabadell i revalida un any més la Supercopa d'Espanya

En la final de la Supercopa d'Espanya, i a Can Llong, tampoc ha pogut sumar un nou títol per a les seves vitrines l'Astralpool CN Sabadell masculí. L'enèsim episodi davant de l'Atlètic Barceloneta ha acabat amb triomf mariner per un clar 16-9. A la dificultat d'enfrontar-se al millor equip del món en l'actualitat, els d'Albert Español han sumat una mica més de complicació al repte amb la baixa d'última hora de Fran Valera. Els sabadellencs han resistit fins a l'inici del darrer quart, però el conjunt barceloní no ha baixat en cap moment el peu de l'accelerador per a acabar golejant.
El duel ha començat amb ritme, tot i que ha costat obrir el marcador. Entre Edu Lorrio, Unai Aguirre i les defenses han provocat un punt d'imprecisió i precipitació en els primers atacs de l'enfrontament, també en les superioritats. Sergi Cabanas ha inaugurat el comptador, més de sis minuts després de l'inici, amb un llançament de sis metres que se li ha escapat a Aguirre. La resposta ha estat immediata i Roger Tahull ha castigat a la zona en una exclusió ràpida. A l'acció posterior, després d'una pèrdua, Bernat Sanahuja ha fet el 2-1 en un penal comès a la contra. El conjunt sabadellenc, no obstant això, ha igualat amb un penal sobre Miguel de Toro que ha transformat Cabanas.
Al segon període, Alberto Munárriz ha tornat a castigar en superioritat, però de nou De Toro ha estat la principal arma ofensiva del Club, que ha igualat de nou en un penal sobre el sevillà que ha anotat Kosta Averka. S'ha començat a encallar en els homes de més l'Astralpool que ha vist com a l'altra banda Tahull i Vince Vigvari han marcat en accions d'aquesta mena per obrir la primera petita escletxa del duel. La reacció ha arribat a la boia, amb un bon gol de Jan Pérez i, poc després, en un llançament des de posició quatre de Rafa Vergara que ha situat el 5-5. Abans del pas per vestidors, tot i això, el terrassenc Bernat Sanahuja ha activat el seu canó i, amb dos gols consecutius, ha posat el 7-5 al canvi de porteria. Els sabadellencs, a més, s'han vist molt condicionats en la defensa de boia amb De Toro, Jack Larsen i Pep Bonet, tres especialistes en aquesta situació, amb dues exclusions.
Precisament per aquesta feblesa, Biel Gomila i Tahull han castigat a la zona en l'inici de la represa. Averka ha anotat de penal i Cabanas s'ha inventat un golàs de sis metres per donar vida al duel. No obstant això, en una superioritat ràpida de Vigvari i una contra d'Unai Biel, els mariners s'han distanciat (11-7), poc després del primer temps mort d'Albert Español que no ha tingut l'efecte esperat. Cabanas en superioritat ha tornat a anotar i encara ha tingut una última jugada en home de més el Club, però s'ha topat amb Aguirre sota pals.
En l'inici de l'últim quart, un golàs de Vergara des de sis metres ha donat esperança al conjunt sabadellenc. Aquesta esperança, no obstant això, ha durat una jugada quan un gol fantasma, molt protestat per Lorrio, en doble superioritat de Vigvari ha tornat a distanciar els seus, amb un marge que s'ha ampliat en els minuts posteriors per a la sentència definitiva. Sanahuja, amb dos gols, Vigvari i Marc Valls han acabat d'arrodonir el triomf del Barceloneta fins al 16-9 definitiu. El primer títol estatal de la temporada cau del costat mariner, un cop més.