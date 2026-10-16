"Volem guanyar els italians com sigui": dos jugadors del CN Sabadell, al primer torneig internacional de Waterpolo Ability

Representació sabadellenca a Itàlia, concretament a la ciutat de Potenza que aquest cap de setmana acull el primer torneig internacional de Waterpolo Ability amb les seleccions d’Itàlia, Espanya i Hongria, a més de la presència d’una delegació croata. Una fita que pretén marcar un abans i un després en el camí d’aquesta modalitat adaptada, que aspira a ser paralímpica.
El segell de la ciutat el posen Yeray Carmona i Pablo Delgado, els dos jugadors del CN Sabadell convocats amb el conjunt nacional, però no han viatjat a terres italianes sols. També ho ha fet l’entrenador de l’equip nedador, Serio Moyano, en aquest cas com a àrbitre de la competició, tot i que ha dirigit alguns entrenaments del conjunt capitanejat per Dani Nart i Jordi Bosch. “Tenir dos waterpolistes del Club allà té molt mèrit. Portem cinc anys i quatre lligues, on hem quedat tercers”, narra Moyano, que sempre ha estat implicat en el projecte de l’Ability. “Animo tota persona que tingui un certificat de discapacitat física que vingui amb nosaltres, que serà benvingut”, assegura.
“Estic una mica nerviós, però tinc moltes ganes. Vull fer-ho bé, estar amb l’equip i intentar guanyar sempre. Estic molt feliç”, afirma el Pablo, que juga sota pals i té espina bífida.“És complicat ser porter, has de cridar, comunicar i estar molt concentrat. Volem guanyar els italians com sigui”. I és que els amfitrions són pioners i tenen un gran nivell, tot i que també es veuran les cares amb Hongria. “Viatjo força per feina, però mai ho havia fet per competir. Anem tots junts i sembla com quan érem petits a l'escola”, s’emociona Delgado.
La seva història és ben curiosa perquè ell és de Cadis, va mudar-se a Sabadell per qüestions laborals i el CNS va aparèixer de la manera més inesperada. “Passejava per la Rambla quan una senyora em va aturar i em va preguntar si m’agradava l’aigua. D’entrada vaig pensar que es referia a la de beure”, bromeja recordant el moment en què el van oferir incorporar-se a l’equip, un grup que destaca pel bon ambient. De fet, el Pablo i el Yeray compartiran habitació aquests dies. Per al Yeray, la cita també representa una experiència especial i es mostra molt ambiciós. “Crec que hi ha moltes oportunitats de poder guanyar el torneig”, afirma convençut del potencial de l’equip després de la millora experimentada en els darrers mesos.
La seva convocatòria és el resultat d’anys de vinculació amb aquest esport i de l’esforç fet per tornar a competir. Carmona va començar a jugar a Badia amb tan sols vuit anys i va acumular prop d’una dècada de temporades a l'aigua abans de deixar-ho temporalment. Nascut amb una paràlisi braquial al braç esquerre, va trobar en el projecte del Waterpolo Ability l’oportunitat de recuperar el seu esport. “Jo tenia clar que volia ser seleccionat, llavors em vaig posar les piles, vaig començar a esforçar-me molt i ho vaig aconseguir”, relata.
Més enllà del repte immediat a Itàlia, el vallesà té clar quin és el seu gran somni: arribar als Jocs Paralímpics. “Si no es pot en aquestes, a les següents, espero poder viure-ho”. Mentrestant, viatja amb ambició i confiança en una selecció que considera molt competitiva, com també gaudeix del dia a dia al CN Sabadell, on, a més, treballa! Passa a passa, la modalitat nascuda l'any 2014 està creixent cada vegada més, fins al punt que altres comunitats com Madrid, també estan formant els seus conjunts. Sigui com sigui, deixant de banda els resultats, aquest cap de setmana quedarà marcat per sempre a les vides del Pablo, el Yeray i el Sergio.