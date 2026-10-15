José Luís Català: "Només pensem a aconseguir la victòria a Burgos"

Després del treballat triomf a Ceuta, el Centre d'Esports buscarà ara continuar sumant a domicili, amb un segon desplaçament consecutiu, aquest cop a Burgos. Els arlequinats arriben en bona dinàmica, amb setze punts, cinquens a la taula i només una derrota. "Anem dia a dia, entrenament a entrenament i partit a partit. No mirem la classificació, volem arribar als cinquanta punts i no pensem en res més", assegura José Luís Català, un dels més joves de la plantilla arlequinada.
El central balear ha estat alternant titularitats i suplències en aquest inici de competició, però quan ha entrat al camp, ha demostrat les seves capacitats. "A la pretemporada em va costar una mica més, m'estava adaptant i veient com era el joc. Ara em veig amb molta més confiança i crec que aniré a més. La veritat que el grup que tenim, que és una família, m'ho ha posat tot molt fàcil, també l'entrenador i el cos tècnic. Estic preparat pel que sigui, i quan em posen a jugar m'ho deixo tot i dono el màxim sempre", apunta.
Tot plegat després del primer triomf a domicili de la temporada, en un duel patit al Murube de l'AD Ceuta. "Teníem moltes ganes de guanyar fora, però això no ens desvia del nostre camí. Hem de continuar en el dia a dia i seria una errada pensar més enllà del pròxim partit", diu. En aquell enfrontament, Català va entrar a l'hora de joc per apuntalar l'eix de la defensa després de l'expulsió de l'Edgar González. El balear va jugar a un gran nivell i l'equip es va poder endur els punts. Ara, amb la sanció de González, tot indica que tornarà a la titularitat a Burgos. "És una baixa important, dins i fora del camp. Però estem preparats i, amb el que decideixi el míster, ho donarem tot des d'on toqui ajudar l'equip, com sempre", admet.
Els arlequinats visitaran ara El Plantío, un camp complicat i davant d'un rival que aspira a la zona alta. "Només pensem a aconseguir la victòria. Anem amb aquesta mentalitat de lluitar per sumar els tres punts i tornar de Burgos amb un triomf", afirma amb rotunditat. Una nova prova d'exigència, a domicili, i amb baixes significatives, però la mateixa ambició i personalitat de sempre.