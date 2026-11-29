Sabadell vota aquest 29 de novembre en unes eleccions generals decisives per al futur d'Espanya. 162.105 veïns de la nostra ciutat estan cridats a les urnes per renovar el Congrés dels Diputats i el Senat, el que suposa un nou rècord en el cens electoral. El resultat dels comicis es decidirà en clau espanyola i catalana, però també des d'una perspectiva sabadellenca. Et fem una síntesi de tot el que has de saber sobre la batalla electoral a la ciutat.
El vot de Sabadell, a Barcelona
Aquest diumenge no escollim el president del govern d'Espanya, sinó la composició del Congrés. Els vots de sabadellencs comptaran a la província de Barcelona, que escull 32 dels 350 diputats. És la segona circumscripció més gran després de Madrid (38) i per davant de València (16). L'any 2023, els vots de la nostra demarcació i del conjunt de Catalunya van ser determinants per decantar la balança a favor de Pedro Sánchez i impedir un govern PP-Vox. Ara, tres anys després, caldrà veure quin paper juguen Barcelona i Catalunya en una Espanya polaritzada.
El PSC mesura les seves forces
Els socialistes han buscat els suports fins a l'últim minut perquè es juguen la continuïtat al govern d'Espanya. El PSC vol repetir la victòria a Sabadell, un dels seus feus històrics, on va guanyar amb el 38,8% dels vots l'any 2023. Els seus socis a l'esquerra van quedar segons (15%) i ara s'han presentat per separat: els Comuns s'han integrat en el Front Ampli, mentre que Podem s'ha aliat amb ERC. A la dreta, PP i Vox busquen millorar els resultats de 2023 aprofitant els vents de cara, i Junts haurà de veure si li ha funcionat l'estratègia de la centralitat. La CUP, especialment implantada a la ciutat a través de la Crida, no es presenta en aquests comicis.
La batalla per Barcelona estarà molt disputada: uns quants milers de vots poden marcar el resultat final. L'any 2023, l'últim escó se'l va emportar el guanyador (el PSC). La CUP i Vox es van quedar a 13.153 i 17.998 vots, respectivament, de prendre'ls l'escó als socialistes. Segons la mitjana de les enquestadores, hi ha 47 diputats en disputa arreu d'Espanya. D'aquests, cinc són a la nostra província.
Ciutat d'esquerres i unionista
Les eleccions no només són un termòmetre per al PSC, sinó per al conjunt de les forces d'esquerra. En els darrers comicis, els partits progressistes (PSC, Sumar-ECP, ERC i CUP) van aconseguir el 68,2% dels vots, més del doble que les forces de dretes: PP, Vox i Junts (29,3%). Tradicionalment, Sabadell ha estat una ciutat marcadament d'esquerres, amb victòries socialistes en tots els comicis menys els anys 2015 i 2016, en què el primer lloc se'l va endur En Comú Podem. Per a veure el millor paper dels partits conservadors cal remuntar-se a les majories absolutes d'Aznar i de Rajoy, els anys 2000 i 2011, respectivament.
Les eleccions s'han plantejat com una confrontació entre dos blocs: el format per PSOE i Front Ampli, i el conjunt PP-Vox. La qüestió independentista va quedar en un segon terme en la contesa electoral de 2023, en què tant ERC com Junts van perdre suports i la CUP es va quedar fora de l'hemicicle.
Pendents de la participació
Tots els partits estaran pendents de la participació en els comicis d'aquest diumenge. A Sabadell, és habitual que estigui per sota de la mitjana espanyola. En concret, l'any 2023 el 66,4% dels veïns van acudir a votar, per sota de la mitjana històrica a la ciutat (73,5%). La majoria d'enquestadores coincideixen que la participació augmentarà respecte dels últims comicis. El gran dubte és a qui beneficiarà que hi hagi més mobilització electoral.
Candidats de Sabadell, a les llistes
Més d'un sabadellenc es juga aconseguir un escó en aquestes eleccions. Paco Aranda ocupa el cinquè lloc de les llistes del PSC a Barcelona, escalant una posició respecte del 2023. Joan Mena i Alejandra Sandoval, regidors de Sabadell En Comú Podem, es presenten per separat com a números 6 del Front Ampli i d'ERC, respectivament. Núria Acacio, la portaveu de Vox, és la catorzena de la llista a la província, mentre que Miquel Aguilar és el segon suplent de Junts al Senat, que també s'escull aquest 29-N.