Per a molts, aquest 29 de novembre no és un diumenge electoral qualsevol. És el primer cop que introdueixen una papereta a l'urna, que passen de seguir els resultats des de casa a formar-ne part. La il·lusió de l'estrena es barreja amb els nervis i les expectatives.
Hem parlat amb quatre joves sabadellencs que han votat per primera vegada en aquestes eleccions generals. Tenen entre 19 i 21 anys i, tot i que cadascú viu la jornada a la seva manera, coincideixen a assenyalar algunes de les qüestions que més els preocupen, especialment l'accés a l'habitatge i les dificultats per emancipar-se.
Dafne Holguín
VÍCTOR CASTILLO
Dafne Holguín: "Em fa molta il·lusió"
Amb dinou anys, Dafne Holguín afronta la jornada amb la il·lusió pròpia d'una estrena. "Em fa il·lusió perquè és la primera vegada", explica, tot i reconèixer que les expectatives també depenen dels resultats que surtin de les urnes.
Holguín considera que l'esquerra encara té possibilitats en aquests comicis i apunta a la participació com un factor que pot ser determinant. "Crec que l'esquerra pot tenir possibilitats. Sobretot, per la participació, perquè el que es veu és una participació rècord", assenyala. Holguín detalla: "Quan hi ha més gent que participa, habitualment els resultats afavoreixen les majories d'esquerres".
Pel que fa al seu entorn més proper, assegura que tots els seus amics han anat a votar, tot i que admet que potser la seva visió no representa necessàriament la de tota la joventut. "El meu cercle és una mica una bombolla i, quan en surto, potser sí que em sorprenc", reconeix.
Oliver García
VÍCTOR CASTILLO
Oliver García: "Em sento útil, encara que sé que potser el meu vot no canviarà res"
Per a Oliver García, estrenar-se a les urnes ha estat una experiència nova, però també una manera de sentir-se part de les decisions col·lectives. "És una experiència nova i crec que és una cosa important que s'hauria de fer. Em sento útil, encara que sé que potser el meu vot no canviarà res, però sento que és un pas per fer un canvi", explica.
García considera que aquestes eleccions són especialment importants i creu que el país necessita un canvi polític. Una percepció que, segons assegura, també comparteix amb el seu grup d'amics: "Tots pensem el mateix, que el país necessita un canvi i que venir a votar és crucial".
Una de les qüestions que més li preocupen de cara al futur és l'accés a l'habitatge. Tot i que encara estudia i viu amb els pares, considera que és una problemàtica que tard o d'hora l'afectarà directament. "Potser tindré vint-i-nou anys i no em podré independitzar", apunta.
També posa sobre la taula la seguretat i la situació econòmica de les famílies. En aquest sentit, explica que la fiscalitat i les despeses que han d'assumir els seus pares, que són autònoms, són qüestions que observa amb preocupació. "A mi ara mateix no m'afecta tant, però si miro més endavant, per exemple, pels meus pares, sí que afecta massa", afegeix.
Jeremy Cazorro
VÍCTOR CASTILLO
Jeremy Cazorro: "Veient com estan els preus, l'habitatge hauria de ser una prioritat"
Jeremy Cazorro, també de dinou anys, ha viscut la seva primera jornada electoral entre les cues i una certa tensió. "Hi ha molta cua, una mica de nerviosisme i estic una mica tens, perquè al final és un tema important: decidim el futur del nostre país", explica.
Sobre el seu entorn, percep que entre els joves hi ha ganes de participar, tot i que reconeix que no tothom comparteix les mateixes expectatives. En el seu cas, aposta per un canvi: "Conec molts amics que prefereixen continuar com estem, però jo, per exemple, prefereixo un canvi".
Com passa amb altres joves de la seva generació, l'habitatge és una de les preocupacions que té més presents. Cazorro considera que els preus actuals compliquen especialment la situació de les persones que encara estan estudiant i no disposen de gaires recursos propis.
"És un tema delicat, perquè, veient com estan els preus ara mateix i per a la gent que encara estem estudiant, no tenim gaires ajudes per accedir al primer habitatge", lamenta. Per això, defensa que facilitar l'accés a l'habitatge hauria de ser una de les prioritats polítiques.
Laia González
VÍCTOR CASTILLO
Laia González: "Potser tindré trenta-cinc anys i no sé si em podré independitzar"
Laia González, de vint-i-un anys, també s'ha estrenat a les urnes amb ganes de participar. "Tinc moltes ganes de participar en esdeveniments tan importants. Al final, crec que votar és fonamental perquè la decisió conjunta permet avançar", afirma.
La jove assegura que, almenys en el seu entorn més proper, ha percebut una voluntat generalitzada d'anar a votar i considera que aquestes eleccions han anat acompanyades d'una crida important a la participació. També detecta "un cert descontentament entre els seus iguals i ganes de canvi, independentment de si les seves posicions polítiques són de dretes o d'esquerres".
Però si hi ha una qüestió que li preocupa especialment és la dificultat per emancipar-se. González explica que, amb vint-i-un anys, la combinació dels estudis i els preus dels lloguers fa que plantejar-se una vida independent sigui cada vegada més complicat.
"Arribes a una certa edat que, entre els estudis i els preus desorbitats del lloguer, penses: potser tindré trenta-cinc anys i no sé si em podré arribar a independitzar", reflexiona.