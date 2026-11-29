La jornada electoral d'aquest 29 de novembre ha començat a Sabadell amb la votació dels diferents candidats de la ciutat que concorren a les eleccions generals. Al llarg del matí, els representants de les principals formacions polítiques han passat pels seus respectius col·legis electorals per exercir el seu dret a vot i valorar una jornada que consideren especialment important per al futur polític del país.
Els serveis públics, la defensa dels drets socials, la situació de Catalunya i la mobilització ciutadana han estat alguns dels temes que han centrat les declaracions dels candidats, que han aprofitat la seva intervenció per animar la ciutadania a participar en els comicis.
Paco Aranda (PSC): "El vot d'avui és el futur de demà"
El candidat del PSC, Paco Aranda, ha votat a les 11 h a l'Escola Ribatallada, des d'on ha destacat la importància de la mobilització ciutadana en una jornada que considera decisiva. Aranda ha començat agraint la feina dels apoderats socialistes de Sabadell i ha assegurat que ha observat una gran mobilització al col·legi electoral.
"El vot d'avui és el futur de demà", ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'una participació elevada per continuar avançant en serveis públics, convivència i progrés. El socialista també ha expressat el desig que la jornada acabi amb "una nit màgica" i ha situat la mobilització com la clau per aconseguir una remuntada electoral.
"Aquí no hi ha miracles, el que hi ha és mobilització i participació", ha remarcat. Per això, ha animat els ciutadans a sortir al carrer i fer servir "l'element més poderós" que tenen: el vot.
Joan Mena (Front Ampli): "Hi havia molta gent que tenia previst anar a votar amb por i ara ho farà amb esperança"
El candidat del Front Ampli, Joan Mena, ha votat a l'Escola Salesians i ha definit aquests comicis com unes eleccions especialment transcendentals. Segons ha explicat, no es tracta només d'un possible canvi de govern, sinó d'uns comicis que "poden provocar un canvi de règim".
Mena ha assegurat que la candidatura ha aconseguit capgirar el plantejament de la campanya electoral: "Hi havia molta gent que tenia previst anar a votar amb por i ara votarà amb esperança". Una esperança que, segons ha detallat, implica "garantir els drets de les dones i de les persones LGTBI, protegir les pensions públiques i defensar l'educació i la sanitat públiques".
El candidat també ha reivindicat les polítiques de dependència i la protecció de l'estat del benestar. Finalment, ha interpel·lat directament els sabadellencs i les sabadellenques perquè participin en la jornada: "Que surtin, que vagin a votar, que ho facin amb esperança i que protegeixin els drets de l'estat del benestar que hem treballat durant tant de temps".
Alejandra Sandoval (ERC-Podem): "Pau, casa i treball són els drets essencials per poder viure"
Alejandra Sandoval, candidata d'ERC-Podem, ha exercit el seu dret a vot a les 12.30 h al Centre Cívic Rogelio Soto. La sabadellenca ha situat els serveis públics i la defensa de la democràcia entre les principals qüestions que considera en joc en aquestes eleccions.
Sandoval ha assegurat que la ciutadania és conscient de la importància dels comicis i ha destacat les ganes de participar que ha percebut durant el matí. "Estem en un moment molt delicat, en què ens juguem la nostra democràcia", ha afirmat.
Durant la seva intervenció, ha reivindicat el lema "pau, casa i treball" com a eixos fonamentals per garantir unes condicions de vida dignes. En aquest sentit, ha defensat la regulació dels preus dels lloguers i la necessitat de garantir feines amb salaris suficients, tot recordant les dificultats que suposa destinar una part molt elevada dels ingressos a l'habitatge.
La candidata també ha considerat que una participació elevada seria "la millor notícia" de la jornada i ha defensat el vot progressista com una via per continuar avançant en justícia social. "És un dia d'alegria, és un dia d'orgull, perquè la gent continua participant, continua votant i continua creient que, al final, els partits polítics són l'única manera de materialitzar tot allò que necessitem per viure en les millors condicions", ha conclòs.
Miquel Aguilar (Junts): "Mentre no puguem ser independents, hem de vetllar per tot el que significa Catalunya"
El candidat de Junts al Senat, Miquel Aguilar, ha votat a l'Escola Teresa Claramunt, on ha definit la jornada com un dia "feliç» i d'esperança". Aguilar ha reivindicat la necessitat que Catalunya tingui una bona representació a Madrid per defensar els interessos del país.
"Ho fem per Catalunya. Ho fem junts, per intentar defensar que els nostres líders siguin a Madrid, intentant aconseguir coses per millorar la vida de tots els catalans", ha explicat.
El candidat ha recordat que l'objectiu de la independència continua vigent, però ha defensat que, mentre no sigui possible assolir-la, cal treballar per millorar les condicions de vida dels catalans.
En aquest sentit, ha reclamat que "els diners que se'n van cap a Madrid tornin cap aquí" per millorar les infraestructures del país. Aguilar també ha fet una crida als habitants de Sabadell perquè tinguin presents els interessos de Catalunya a l'hora de votar i ha expressat el desig que Junts obtingui una representació suficient per defensar-los al Congrés i al Senat.
Núria Acacio (Vox): "Avui es decideix el futur del nostre país"
La candidata de Vox, Núria Acacio, ha votat al Casal Cívic i Comunitari Sabadell-Roureda, on ha destacat la bona afluència de votants durant les primeres hores de la jornada electoral. La representant de la formació ha animat la ciutadania a acostar-se a les urnes i ha subratllat la importància d'aquests comicis.
"Hi ha una molt bona afluència", ha assenyalat. Acacio ha insistit que "avui es decideix el futur del nostre país, Espanya" i ha demanat als electors que participin en la jornada.
La candidata ha expressat el desig que els comicis transcorrin amb tranquil·litat i ha reiterat la crida a votar: "És un dia molt important i amb això ens quedem. Esperem que sigui un dia tranquil i que la gent s'animi a votar, perquè avui es decideixen moltes coses".