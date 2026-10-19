ARA A PORTADA

FOTOS | Un cotxe perd el control i acaba a la llera del riu Ripoll a Sabadell

Sabadell

La conductor del vehicle ha pogut sortir pel seu propi peu, segons els Bombers

  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 17:40
Actualitzat el 19 d’octubre de 2026 a les 17:43

Aparatós accident de trànsit a Sabadell. Aquest dilluns a la tarda els Bombers de la Generalitat han actuat en un accident de trànsit al punt que uneix la ronda de l'Ebre i la BV-2432. L'avís ha arribat a les 16:44 h, després que una dona hagi perdut el control del vehicle per causes que es desconeixen i hagi acabat caient per un petit barranc. En l'incident, s'ha trencat la tanca de protecció de la carretera i el cotxe ha acabat a la llera del riu Ripoll.

Quan han arribat els efectius de rescat, amb dues dotacions, la conductora ja era fora perquè ha pogut sortir pel seu propi peu. Segons exposen fonts dels Bombers, la dona es troba en estat lleu o il·lès, i el Sistema d'Emergències Mèdiques l'ha atès per descartar qualsevol problema major. La Policia Municipal de Sabadell també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Ara, una grua del cos d'agents locals intervindrà en la retirada del vehicle. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
  • Un cotxe cau a la llera del riu Ripoll després de perdre el control
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades