Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental

Més hores perdudes al volant a la C-58 i al tram del Vallès de l’AP-7. Creixen les retencions a les principals artèries viàries de la comarca, i ho fan per la quantitat de cotxes que hi circulen: segons les darreres dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), la demora ha crescut un 9% durant els mesos d’estiu del 2026. Uns retards que no s’han produït pels accidents, sinó especialment per la circulació. El parc mòbil és cada cop més gran: només a Sabadell hi ha 134.480 vehicles, especialment turismes (95.235) segons les darreres dades de l’Idescat, una dada que representa un 8,3% més que fa tot just una dècada. També un parc envellit que hi juga en contra: a més antic, més possibilitat d’avaria.
L’edat mitjana dels vehicles Sabadell ha augmentat des del 2016, de gairebé 11 anys a 11,74 anys, segons les darreres dades de la DGT corresponents al 2025. I les grans artèries viàries són, pràcticament, les mateixes que fa una dècada. “Hi ha cada cop més cotxes, ens fem grans i no hem canviat de talla. Ara, el vestit es trenca per les costures”, diagnostica Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell, que reclama més inversió. Des d’una aposta pel transport públic com l’orbital ferroviària i el túnel d’Horta com més infraestructures viàries, com la Ronda Nord. “És una qüestió de país”, defensa. Des de l’entitat FemVallès, per una altra banda, posen el focus en l’augment del trànsit de mercaderies i plantegen treure camions de l’autopista amb una nova via ferroviària per a mercaderies al llarg del prelitoral català.
Mentrestant, les dades mostren unes carreteres amb cada cop més congestionades. A tall d’exemple, l’AP-7 i la C-58 van acumular durant l’estiu més afectacions que l’any passat, segons les dades del SCT. Les dues vies han sumat una demora equivalent a 240.677 vehicles retinguts durant una hora, un 9,1% més que en el mateix període del 2025. L’increment s’explica, sobretot, pels problemes de circulació (79,2% dels casos), seguit de l’accidentalitat, que ha anat a la baixa (11,6%) i per altres incidències, com ara avaries i incendis (9,1%). Es detecta, però, un canvi de tendència: mentre que les cues provocades pels accidents han caigut prop d’un 26%, els problemes de circulació han augmentat un 14% i incidències com avaries i incendis, un 43,3%.
La congestió quotidiana, per tant, guanya pes en el còmput global dels retards. I és especialment significativa a la C-58 (+7,2% en un any), on s’ha registrat la xifra més alta de demora dels darrers anys (112.369 vehicles afectats per una retenció d’una hora). En aquesta via, les retencions provocades per incidències s’han més que duplicat: han passat de 4.623 a 10.349 vehicles afectats a l’estiu (+123,9%). Els problemes de circulació concentren prop del 82% de la demora. En el cas de l’AP-7, les cues han augmentat un 11% respecte de l’estiu passat, fins a l’equivalent a 128.308 vehicles retinguts durant una hora. Els problemes de circulació ja representen prop del 77% de la demora total de l’autopista. La xifra, però, encara queda per sota del màxim registrat el 2024 (173.734).
La pressió sobre les carreteres s’emmarca en un territori amb una forta activitat industrial i logística i una mobilitat quotidiana en què el vehicle privat continua tenint un pes important. Segons l’Enquesta de mobilitat en dia feiner de l’AMB, el 40,1% dels desplaçaments quotidians al Vallès Occidental es fan en cotxe o moto. Els trajectes a peu, en bicicleta o en vehicle de mobilitat personal representen el 46,9%, mentre que el transport públic n’aplega el 13%. En aquest context, les dificultats per circular també poden condicionar l’accés als llocs de treball. Puig adverteix que alguns polígons industrials són difícilment accessibles sense vehicle privat i que això pot acabar perjudicant tant empreses com els treballadors. “El Vallès s’ha convertit en un punt crític de la mobilitat catalana, amb nivells de trànsit i congestió sense precedents”, diagnostica Puig Ysern.
Les retencions van in crescendo i els accidents amb víctimes cauen en picat a la C-58 mentre que creixen a l’AP-7. En total, se n’han registrat 58 –31 a l’AP-7 al Vallès (47,6% més que l’any passat) i 27 a la C-58 (-20,5%)– durant els mesos d’estiu, però cap d’ells ha estat mortal. Unes dades similars a les de l’any passat. “A més cua, menor velocitat i, per tant, els accidents són menys greus”, exposa Vicente Sánchez, sabadellenc i president de l’associació Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT). Així i tot, reclama mesures perquè la sinistralitat amb víctimes sigui zero. “S’han d’impulsar totes les polítiques necessàries per a assolir-ho”. Mentrestant, les xifres de retenció tornen a situar al centre del debat la capacitat de les infraestructures del Vallès per absorbir trànsit.