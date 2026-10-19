El control de les pantalles arribarà a pediatria: "Serà tan important com preguntar si t’has rentat les dents"

El Govern de la Generalitat preveu incorporar a les revisions pediàtriques, a partir del 2027, un cribratge sobre els hàbits digitals dels infants i adolescents de 0 a 15 anys. L’objectiu és detectar possibles usos problemàtics de les pantalles, conèixer el temps que hi dediquen i oferir pautes a les famílies abans que apareguin conseqüències sobre la salut i el desenvolupament. Montse Montraveta, pediatra sabadellenca de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona), considera que el cribratge permetrà avançar-se als problemes i celebra la decisió: “La idea és prevenir, donar pautes i recomanacions als pares abans que apareguin les dificultats”, explica. Les preguntes durant les sessions pediàtriques abordaran el temps d’ús, els continguts, els horaris i si els infants fan servir els dispositius acompanyats d’un adult. “Cal entendre el patró familiar i de l’infant en l’ús de les pantalles per tenir una visió global del problema”, apunta.
La pediatra alerta que una exposició excessiva durant els primers anys de vida “pot interferir en l’adquisició del llenguatge i de diversos hàbits”, ja que és una etapa clau per al desenvolupament cerebral. “Si fan molta pantalla, deixen de jugar amb altres nens, de dibuixar o de fer puzles. És tota una part de l’aprenentatge que estan perdent”, assenyala. A mesura que creixen, l’ús inadequat dels dispositius també pot afectar el descans, la concentració i el rendiment escolar. Entre els senyals d’alerta hi ha les dificultats de concentració, dormir menys i pitjor, problemes de relacions socials o les “rebequeries intenses” quan se’ls retira el dispositiu. ”Cal valorar cada cas i el context familiar abans de determinar si hi ha un ús problemàtic, però és una bona mesura de control”, assenyala.
Una nova branca de les consultes
El nou cribratge vol convertir la salut digital en una qüestió habitual durant les revisions pediàtriques, com ja passa amb altres aspectes de la salut infantil. Les preguntes permetran conèixer els hàbits de cada menor i oferir recomanacions adaptades a l’edat i a les necessitats de la família. “La idea és fer recomanacions prèvies per evitar els trastorns derivats, que fins ara es feia poc de manera activa”, apunta. “Serà com preguntar si t’has rentat les dents”, exposa. Per això, recomana a les famílies “establir límits, supervisar els continguts i prioritzar activitats alternatives”. “Cal ser conscients de què deixa d’aprendre un nen que està absorbit per una pantalla”, subratlla.
A grans trets, segons el programa Créixer amb Salut, es recomana als menors de tres anys no fer servir cap mena de pantalla; dels 4 als 6 anys, una exposició limitada i acompanyada que no superi la mitja hora diària; dels 7 als 12 anys, un increment progressiu i supervisat fins a una hora diària màxima, i, en l'adolescència, negociació. El cribratge forma part d’una estratègia del Govern que també preveu redactar una llei específica de benestar digital i protecció dels menors, elaborar un pla de polítiques públiques i crear l’Observatori Català del Benestar Digital de la Infància i l’Adolescència. El paquet d’actuacions inclou, a més, formació especialitzada per als professionals que treballen amb infants i adolescents i mesures en l’àmbit educatiu per promoure un ús més saludable de la tecnologia.