Manteniment, un nou túnel i intercanviadors: les demandes del Vallès per resoldre la crisi a Rodalies

Els trens de la línia R4 de Rodalies no han circulat entre Sabadell i Barcelona durant pràcticament quatre dies a causa del temporal. Els vallesans i sabadellencs han tornat a patir una gran aturada ferroviària per la pluja, després del caos per l’accident de Gelida a principis d’aquest any. Els treballs de reparació de la infraestructura d’Adif han impedit reprendre el servei durant més de 80 hores, que s’han fet llargues per als usuaris.
Experts en transport públic i les entitats econòmiques del Vallès exigeixen mesures urgents per evitar que la crisi es torni a repetir. “No podem deixar desenes de milers de persones sense servei de tren de la nit al dia”, denuncia Carles Garcia, president de Promoció del Transport Públic (PTP), en declaracions al Diari.
El Govern d’Espanya ha invertit 3.000 milions d’euros del pla de Rodalies 2020-2030, però entitats com la Cambra de Comerç assenyalen que caldria invertir-hi almenys 1.000 milions d’euros cada any fins al 2030 per cobrir el dèficit històric de l’Estat en matèria ferroviària. “La xarxa està envellida i no resisteix les inclemències del temps. Cal incrementar la inversió en manteniment”, assegura Pere Puig Ysern, de la Cambra de Sabadell.
L’entitat adverteix dels “enormes perjudicis” i de la “inseguretat” que les incidències generen als treballadors i a les empreses. Demana crear un observatori econòmic per calcular “les hores de feina i els milers d’euros perduts pels retards constants” i millorar el sistema d’informació sobre la infraestructura i les alternatives de transport, en la línia de Garcia. “Cal donar informació clara a l’usuari. No hi havia manera de saber com anar de Sabadell a Cerdanyola, o bé enviaven la gent als FGC per anar a Terrassa, quan hi ha un autobús directe”, critica.
Els experts consultats demanen un canvi de gestió i de mans: Manel Larrosa, de Fem Vallès, considera que cal “descentralitzar” la gestió de Renfe, mentre que Puig Ysern exigeix el traspàs del “100% de la infraestructura i els trens” a la Generalitat. Els experts demanen un canvi de gestió i de mans: Manel Larrosa, de Fem Vallès, considera que cal “descentralitzar” la gestió de Renfe, mentre que Puig Ysern exigeix el traspàs del “100% de la infraestructura i els trens” a la Generalitat.
El top 5 d'inversions pendents al Vallès
A mig i llarg termini, tots demanen noves inversions per ampliar la xarxa ferroviària a la comarca. Garcia treu la pols a una vella reivindicació vallesana: el túnel de Montcada, que podria escurçar el trajecte de Sabadell a Barcelona entre 6 i 8 minuts. “L’R4 té molt marge per ser una línia molt competitiva, capaç de transportar milers de persones”, sosté.
En canvi, Larrosa considera que els intercanviadors entre Rodalies i FGC a Volpelleres i a l’Hospital General (Sant Cugat) són la principal assignatura pendent. Permetrien fer transbordament entre les línies R8, S1 i S2 i facilitarien la mobilitat dins de la comarca amb una inversió “assequible”. “Només cal posar-hi una andana. A Madrid s’han construït 20 estacions noves en democràcia; a Catalunya, només dues”, exposa. Adif està elaborant els estudis previs a les obres, que tindrien un cost de 38 milions d’euros.
Més enllà del tren, la PTP vol que es desenvolupin els carrils de bus ràpid BRCAT pendents. A banda del que unirà Sabadell i Terrassa –actualment en construcció–, falten els projectes de Sabadell-Castellar, Sabadell-Mollet-Granollers i Cerdanyola-Sant Cugat, entre d’altres. “Hem d’aspirar a tenir una xarxa com la de Barcelona, amb autobusos que travessin la comarca tant en sentit horitzontal com vertical”, exposa.
A llarg termini, tothom coincideix que cal construir el segon túnel dels FGC per anar des de Sabadell fins a Horta passant pel Parc de l’Alba, i la línia orbital ferroviària per millorar la connexió entre el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Aquesta actuació permetria anar de Martorell a Sabadell i Granollers sense passar per Barcelona. La Generalitat ha creat un grup de treball per començar a treballar en el projecte, després d'un pacte entre el PSC i ERC. Puig Ysern s’impacienta i demana avenços: “No n’hi ha prou amb manteniment i pedaços. Necessitem una xarxa ferroviària a l’altura del pes econòmic i demogràfic del Vallès, que aviat tindrà un milió d’habitants”.