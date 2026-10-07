La desesperació i resignació a Sabadell Centre: "He hagut d'agafar un taxi per arribar a l'examen de conduir"

Més usuaris del que és habitual esperant l'autobús, l'estació de Rodalies de Sabadell Centre precintada i algunes persones que no acabaven d'entendre ben bé què estava passant. Així s'ha viscut a primera hora del matí la suspensió de trens a la ciutat on la frustració, la incertesa i, sobretot, la resignació, han estat les protagonistes de la jornada, una vegada més.
El Yousef perd hores lectives
Després de preguntar als tres informadors que hi havia a la porta de l'estació, el Yousef ha corroborat el que ja sabia: agafar el tren aquests dies s'ha convertit en una odissea encara més gran del que ja ho acostuma a ser pels retards. "Portem des del dilluns igual. Vinc des de Terrassa com puc i una de les opcions és agafar el Ferrocarril, però he de fer transbord a Sant Cugat i és una volta enorme", es queixa el jove que fa un cicle formatiu i acostuma a venir en Renfe. Aquests dies, ha perdut moltes hores de classe per culpa d'aquesta circumstància. "Per molt que demani justificant, això no resol la matèria que em perdo", reivindica.
Gairebé arriba tard a l'examen de conduir: les complicacions de l'Eva
"La situació està 'molt fotuda' des de fa molt temps. Empatitzo totalment amb els maquinistes perquè no estan treballant en condicions segures i sembla que ningú li acabi de donar la importància que té a aquest problema", admet la usuària que just acabava de finalitzar l'examen teòric del carnet de conduir. "Volia venir amb Rodalies i no ha pogut ser. Per ser puntual m'he vist obligada a agafar un taxi i ara estic debatent si espero un bus o què faig". La veïna també viu a Terrassa i li sembla increïble tenir tantes complicacions quan la distància és tan petita entre les cocapitals de Vallès Occidental. "Recordo quan va sortir un informe dient que hi havia vies amb un nivell de perillositat molt alt, sobretot aquí. Això no s'hauria de normalitzar", insisteix la terrassenca.
El Daniel ha hagut de demanar ajuda a familiars
Just abans d'agafar el seu bus per tornar a Cerdanyola, el Daniel lamenta la manca d'efectivitat i d'informació del servei. "És comprensible que els treballadors de Rodalies es plantin. He evitat agafar el tren tot el que he pogut, fins i tot m'he vist obligat a trucar a la meva mare perquè em porti, quan només hi ha un parell de parades", lamenta el jove, que reitera que el problema logístic és enorme. "És un exercici de paciència constant, el desgavell és general i es passen la pilota els uns als altres". En el seu cas, està optant també per l'autobús com a transport alternatiu i intenta mantenir-se informat sobre les incidències a través de xarxes i canals oficials.
Ja no sap què creure's: el Josep Miquel té un màster en fer el camí Terrassa-Sabadell
"Més del mateix de sempre: desastre, descontrol i desinformació", afirma contundent el Josep Miquel, un veí terrassenc que ha optat pel bus i no agafa els Catalans perquè no vol trigar una hora de trajecte. "He vingut a preguntar què passa 'in situ' perquè a les notícies sents una cosa i aquí m'enviaven cap a Sabadell Sud. El que és més trist és que fa dies que es detecten temes de fons entre els maquinistes. Ja s'ha anunciat que parlem d'un conflicte important, estan cremats. Sobretot al vespre, a la tornada hi ha molt caos".
L'Unai recorda que els retards són el pa de cada dia
"El bus ha trigat moltíssim perquè hi havia molt trànsit", explica l'Unai, un estudiant que ja no sap com gestionar la situació. "La veritat és que és una vergonya, he de pagar altres transports per trigar més d'una hora. Els professors són comprensius, però, al cap i a la fi, m'he de buscar la vida perquè només puc faltar a un 20% de les classes", es desespera. És un usuari habitual de la línia R4 i ja s'ho espera tot. "Retards sempre n'hi ha, per tant, matino més del que hauria i acabo arribant més o menys bé. Només són 10 minuts de trajecte!"
El Francesc ha de fer un croquis per arribar a Barcelona
Per al Francesc, anar a treballar s'ha convertit en tot un repte. "Això està molt malament. Personalment, se m'han ajuntat les incidències a Rodalies amb les complicacions d'agafar el metro. Ho he de fer perquè fa setmanes que el tren no para a Fabra i Puig", narra indignat el sabadellenc. "Ens haurien d'oferir més transport alternatiu gratuït, que no n'hi ha, però aquest és un problema que arrosseguem fa anys i passa cada dia".