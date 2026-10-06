Sense tren, sense informació i sense alternatives: un any caòtic a la xarxa de Rodalies

Hi ha una imatge que es repeteix sovint a Sabadell, al Vallès i al conjunt de Catalunya: usuaris queixant-se pel mal funcionament de Rodalies, les andanes a arrebossar per la manca de trens, les pantalles que no donen resposta i centenars de persones intentant trobar una alternativa. Aquest 2026, la ciutat ha viscut diverses grans desfetes destacables del servei de Rodalies, a part de les desenes de retards i petites incidències registrades des que va començar l’any. Els dos primers grans incidents van tenir lloc el gener passat, amb l’incident de Gelida, mentre que el darrer el van viure milers de persones aquest dilluns al matí pel temporal.
L’incident de Gelida que va provocar el caos a la mobilitat
El primer gran incident de l’any a la xarxa ferroviària catalana va ser el dia 20 de gener, amb el greu accident ferroviari de Gelida. Un tren de la línia R4 va topar amb un mur de contenció que havia caigut sobre la via i va provocar una víctima mortal i desenes de ferits. El succés va portar Adif a suspendre la circulació de Rodalies a tot Catalunya sense data de restabliment i milers de passatgers es van trobar sense el servei que utilitzen diàriament per anar a la feina o a estudiar. L’alternativa van ser els Ferrocarrils de la Generalitat, el transport per carretera o el vehicle privat, cosa que va generar un enorme caos a les vies catalanes perquè van absorbir el gran gruix dels passatgers de Rodalies.
El problema, a més, es va allargar molt més enllà de les primeres hores, ja que el tram de l’R4 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell va quedar tallat durant més de dos mesos i no es va recuperar la circulació ferroviària fins al 7 d’abril. A tall de compensació, Rodalies va posar els seus serveis de manera gratuïta durant 103 dies, però els usuaris, farts de la situació, ho tenien clar: “Preferim pagar religiosament i que tot vagi bé”, deia Montse Jiménez, usuària habitual.
Una represa sense servei
Si l’accident de Gelida va ser el detonant, el 22 de gener va ser probablement un dels episodis que millor va mostrar el desgavell posterior. El Govern català havia anunciat una represa “progressiva” del servei, però la sorpresa va arribar a primera hora del matí quan els trens continuaven sense circular. A les estacions, els informadors comunicaven als usuaris que no hi havia servei mentre Renfe parlava de “causes operatives”. Així, mentre els passatgers de Rodalies arribaven amb comptagotes, l’estació d’autobusos s’omplia de persones que buscaven una altra manera d’arribar a Barcelona o a altres municipis. “He d’arribar a la feina com sigui i està tot col·lapsat”, coincidien diversos veïns. Així com va passar l’endemà de l’accident, FGC i les vies interurbanes van absorbir el gran gruix de la demanda de la mobilitat catalana.
De fet, alguns usuaris van decidir abandonar directament Rodalies i desplaçar-se fins a una estació dels Ferrocarrils per intentar arribar a la seva destinació, encara que el trajecte durés més. “Sé que mai fallen”, deia Ele Bellavista, usuària. Així, tot i que l’executiu català havia anunciat una represa del servei, no va ser fins al cap de quatre dies que es va reprendre definitivament, encara que amb l’ajuda del servei alternatiu per carretera en alguns trams.
Retards i col·lapse pel temporal d’aquest octubre
El darrer episodi va tenir lloc durant aquest cap de setmana i, en conseqüència, va afectar la mobilitat dels catalans durant aquest dilluns i dimarts, com a mínim. Els forts ruixats que van arribar a Catalunya van provocar un tall a la xarxa ferroviària de tot Catalunya durant unes hores, encara que no tota es va recuperar de la mateixa manera. Si bé els Ferrocarrils de la Generalitat van poder resoldre l’incident abans de les 12 h de dilluns i “normalitzar” la circulació, Rodalies encara no ha pogut fer-ho aquest dimarts al matí.
Des de la companyia van explicar en un comunicat totes les afectacions derivades de l’incident i hi ha sis línies afectades, entre les quals l’R4. Això ha provocat un notable increment de circulació a les carreteres urbanes i interurbanes, davant de la impossibilitat d’arribar a la feina o a la universitat amb tren. Així, els problemes i les afectacions se sumen a les desenes d’incidències que hi ha hagut aquest any a la xarxa i no s’ha pogut determinar quan es podrà restablir del tot per tornar a la normalitat.
Incidències a la infraestructura i a les pantalles informatives
Més enllà de les grans interrupcions del servei, les incidències a la infraestructura ferroviària i els problemes amb els sistemes d’informació també s’han convertit en una constant per als usuaris de Rodalies des de fa molt temps. Avaries a les vies i al conjunt de la infraestructura, problemes de senyalització o afectacions a les instal·lacions han provocat retards i alteracions del servei, sovint sense que els passatgers disposessin d’informació clara sobre què estava passant.
A les estacions, aquesta situació s’ha vist agreujada pel mal funcionament de les pantalles informatives, que en diversos episodis han quedat apagades, han mostrat informació desactualitzada o no han reflectit els canvis en els horaris i les incidències –com va passar aquest dilluns mateix–. Això ha obligat els usuaris a recórrer als anuncis per megafonia, als treballadors de les estacions o a les xarxes socials per saber si el seu tren circulava i quan arribaria. “Els usuaris hem perdut la confiança en les pantalles informatives. Molt poques vegades diuen la veritat”, tancava Marta Garcia, usuària diària, durant les afectacions pel temporal.