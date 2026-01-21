Sorpresa i indignació a Rodalies per la suspensió del servei: "No hi ha trens!"

Matí complicat pels usuaris de Rodalies. Aquest dimecres milers de sabadellencs han quedat afectats a causa de la suspensió de la circulació a tota la xarxa catalana del servei ferroviari de Renfe. El descarrilament d'un tren a Gelida va acabar amb la tràgica notícia d'una víctima mortal i desenes de ferits a causa de la topada amb un mur de contenció que va caure de la via. Arran de l'incident, Adif va decidir anul·lar la freqüència de trens de tot el territori català i milers de persones han hagut de trobar una alternativa per poder arribar a la destinació final.
Algunes persones ja coneixien la notícia que va omplir tots els mitjans aquest dimarts a la nit i han trobat una altra opció per poder arribar fins al destí previst. Altres, en canvi, se n'han assabentat una vegada han baixat a validar el seu bitllet, com cada dia. "No hi ha trens!", s'anaven explicant entre usuaris a uns metres de les portes d'accés a les vies. Resignats, no els ha quedat una altra opció que fer marxa enrere i buscar una alternativa de la manera més ràpida possible. "Fa una hora que espero l'autobús que em serveix per arribar fins a Mollet del Vallès, que és on treballo. No sé quan arribaré, però, perquè les carreteres també estan col·lapsades... Estem pagant el preu de tants anys d'incompetència", explicava Jana Shakolo, directora d'una clínica. Els més afectats han estat les persones que havien d'anar a treballar i no ho han pogut fer per la manca d'alternativa amb què s'han trobat: "He arribat aquí i m'han dit que no hi ha trens. Res més. No sé què fer ara", deia, indignat, Moha Aré.
"Jo anava a Terrassa i, com a mínim, no vaig a treballar, però quan treballava havia d'agafar-lo diàriament i ni una setmana sencera va funcionar sense que passés res", explica Rosa Marcelo. "A part, m'he trobat que les màquines per treure bitllets no funcionen, i no sé què hi té a veure", agregava. El neguit era visible entre els qui tenien pressa o els esperaven a algun lloc, ja que s'han trobat que no podien trobar cap alternativa ràpida. De totes maneres, la gent s'ha anat informant com ha pogut de quines opcions tenia per arribar al punt de destinació i mitjançant autobusos de línia, altres serveis ferroviaris o taxi, fins i tot, s'ha anat normalitzant la situació. A poc a poc, l'afluència a les estacions de Rodalies sabadellenques s'ha anat calmant, però la incertesa sobre el restabliment del servei encara hi és. "El problema és que no sabem fins quan estarem així i, a part, sembla que es pot allargar més perquè els maquinistes pretenen fer vaga", deia un treballador de la companyia.
Diversos serveis afectats
La situació a la xarxa de Rodalies ha repercutit directament en la realitat d'altres serveis. Els Ferrocarrils de la Generalitat rebien usuaris que s'han trobat sense trens a Rodalies i que buscaven a la desesperada alternatives per arribar a treballar. "Hauràs de baixar i agafar un autobús", explicava una de les 'noves' passatgeres de l'S2, que ha pujat al comboi a la parada de la plaça d'Espanya a Sabadell. L'afectació també s'ha notat en autobusos que connecten la ciutat amb altres punts de la rodalia. En aquest sentit, companyies com Moventis han anunciat el reforç del servei per carretera amb els mitjans de què disposi l'empresa per suplir la manca de trens. Fins i tot es treballa en la possibilitat d'incorporar autocars de serveis discrecionals que puguin exercir d'alternativa. A la xarxa viària, la congestió també ha crescut en alguns trams, després que molts hagin decidit optar pel vehicle privat per desplaçar-se.