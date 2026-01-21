FOTOS | El contrast després de l'accident: silenci a Rodalies i bullici a FGC

La matinal d'aquest dimecres ha estat especialment atípica a la xarxa ferroviària de Sabadell. Només calia treure el cap a l'estació de la plaça d'Espanya, on conviuen els usuaris de Rodalies i FGC, per adonar-se d'un escenari insòlit. La jornada deixa imatges que traslladen el silenci al servei de Renfe a Catalunya, amb torns que no s'obrien. A pocs metres, els viatgers es desplaçaven fins als 'ferros', buscant una alternativa de transport públic. Els combois de la companyia catalana anaven més plens del que és habitual, amb cares noves que adaptaven els seus trajectes a les circumstàncies. De moment, no hi ha data per a la represa de l'activitat a Rodalies.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSabadell\r\nSorpresa i indignació a Rodalies per la suspensió del servei: "No hi ha trens!" Jan Cañadell Puigmartí\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSilenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSilenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSilenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSilenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSilenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAcumulació d`usuaris a l`estació d`autobusos del Centre de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAcumulació d`usuaris a l`estació d`autobusos del Centre de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAcumulació d`usuaris a l`estació d`autobusos del Centre de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n