Sabadell

FOTOS | El contrast després de l'accident: silenci a Rodalies i bullici a FGC

La jornada atípica deixa imatges gairebé insòlites

  • Sense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell -
Publicat el 21 de gener de 2026 a les 10:04
Actualitzat el 21 de gener de 2026 a les 10:34

La matinal d'aquest dimecres ha estat especialment atípica a la xarxa ferroviària de Sabadell. Només calia treure el cap a l'estació de la plaça d'Espanya, on conviuen els usuaris de Rodalies i FGC, per adonar-se d'un escenari insòlit. La jornada deixa imatges que traslladen el silenci al servei de Renfe a Catalunya, amb torns que no s'obrien. A pocs metres, els viatgers es desplaçaven fins als 'ferros', buscant una alternativa de transport públic. Els combois de la companyia catalana anaven més plens del que és habitual, amb cares noves que adaptaven els seus trajectes a les circumstàncies. De moment, no hi ha data per a la represa de l'activitat a Rodalies.

 

 

  • Sense servei de Rodalies, molts buscaven alternativa als FGC de Sabadell
  • Silenci a Sabadell Centre (Renfe) per la suspensió del servei
  • Acumulació d`usuaris a l`estació d`autobusos del Centre de Sabadell
