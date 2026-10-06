Mai tanta precipitació en un octubre ni en tan poc temps

L’episodi meteorològic que va afectar els darrers dies a bona part del litoral i prelitoral català, del que Sabadell no en va quedar exempt, passarà a la història per les pluges torrencials registrades. Per posar dades a la magnitud del temporal, des que el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, va posar en marxa l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, a finals del 2008, no s’havia registrat mai una quantitat tan elevada de precipitació acumulada en tan poques hores.
Des del dissabte 3 d’octubre fins dilluns 5, en poc menys de 48 hores, el pluviòmetre situat al nord de la ciutat va registrar 181,3 litres. Mai, en el desè mes de l’any (gràfic) s’havia assolit tanta precipitació en aquest període en concret –30 dies–. El punt àlgid del temporal es va viure la matinada de diumenge, amb més d’un litre per minut (43, 5 mm), en la franja horària de les dues a dos quarts de tres de la matinada, amb xàfecs torrencials, deixant 114,3 litres en tan sols dues hores i mitja.
Segons els experts, l’origen d’aquest episodi meteorològic ha estat excepcional, perquè no ha vingut provocat per cap dana o gota freda ni cap borrasca, com el Glòria del 2020, sinó que l’origen es deu a tempestes organitzades en forma de sistemes convectius de mesoescalar (SCM). En aquesta línia, hi ha hagut un factor que explicaria aquest escenari viscut, amb l’escalfament del mar Mediterrani. A la sèrie de l’Estartit, s’ha batut una temperatura rècord de la sèrie per a un mes de setembre, des del 1974, amb una temperatura mitjana de 24,5 graus, segons l’estartidenc Josep Pascual.
El meteoròleg canari Juan José González Alemán, investigador de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), apuntava, en una piulada a X que, després de més de 15 anys estudiant la meteorologia tropical i els ciclons amb característiques tropicals, cada vegada més “l’episodi extrem que ha afectat a Catalunya en les darreres hores és més consistent amb un procés de ciclogènesi tropical, és a dir, amb verdader intent de formació d’un cicló tropical a partir d’un grup de tempestes molt fortes”. Un escenari inèdit, que no es ni un medicane o petit huracà, sinó “un procés de formació de cicló tropical com els que succeeixen en el tròpic”.
Lluny de fer net
Si bé és cert que l’episodi torrencial viscut els darrers dies ja és història, a Sabadell encara no es farà net en els pròxims dies. A partir d’aquest dimarts, encara tindrem jornades marcades per la inestabilitat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el cel es mantindrà molt ennuvolat durant bona part del matí, i els ruixats i les tempestes guanyaran protagonisme a partir del migdia. La pluja podria intensificar-se durant la tarda i mantenir-se fins ben entrada la nit.
Dimecres a la tarda podríem tornar a tenir una nova tongada de xàfecs, acompanyats de tempesta.
No serà fins a finals de setmana –divendres– i sempre que no canviïn les prediccions, que podrem deixar el paraigua a casa. Amb el canvi de temps, tindrem una baixada de les temperatures, més pròpies de la tardor. Segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del cap de setmana ens esperem jornades amb clarianes i amb temperatures màximes que se situaran entre els 22 i els 24 graus.