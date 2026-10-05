Smatsa celebra mig segle a Sabadell amb un homenatge als treballadors que han fet possible la seva història

Cinquanta anys trepitjant els carrers de Sabadell donen per a moltes històries. Smatsa ha volgut posar-hi noms i cognoms aquest diumenge, en una celebració a la Fira de Sabadell que va reunir treballadors actuals i jubilats, col·laboradors i convidats per commemorar el mig segle de trajectòria de la companyia a la ciutat. L’acte, que s’havia de celebrar dissabte, es va ajornar un dia per les condicions meteorològiques i les restriccions anunciades per la Generalitat. Sota el lema 50 anys a peu de carrer, el protagonisme va recaure especialment en les persones que han format part de l’empresa durant aquestes cinc dècades. Durant la jornada es va reconèixer el personal que acumula 30 anys en actiu i també els treballadors que ja s’han jubilat.
Entre els homenatjats hi havia José Antonio Ríos, el primer treballador de Smatsa, amb el número d’empleat 001. La seva trajectòria ha quedat vinculada també a la història més recent de la companyia: un dels últims equips incorporats porta el seu nom com a reconeixement a totes les persones que han contribuït a construir aquests 50 anys. L’Ajuntament de Sabadell es va sumar a l’aniversari amb l’entrega d’una placa commemorativa a Eugenio Díaz, director general de Smatsa, en reconeixement als 50 anys de servei de la companyia a la ciutat.
Durant l’acte, Díaz va repassar alguns dels episodis que han marcat l’evolució de l’empresa, des de la transformació de Sabadell i dels seus barris fins a moments especialment complexos, com la pandèmia de la covid-19 o la DANA de València. També va posar en valor l’increment de la presència femenina a la plantilla i les diferents iniciatives impulsades a través de l’Obra Social. "Durant aquests 50 anys hem crescut juntament amb Sabadell. Hem vist evolucionar els seus barris, els seus carrers, les seves places... i hem tingut el privilegi d’estar presents en la vida quotidiana dels seus veïns", va assenyalar el director general. "Sabadell és casa nostra".
La celebració també va servir per repassar en imatges la trajectòria de la companyia i alguns dels serveis i iniciatives desenvolupats durant aquestes cinc dècades. La part més festiva va arribar després, amb una cena còctel, l’humor de Txabi Franquesa i la música en directe d’Hotel Cochambre.