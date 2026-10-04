Sabadell inicia la recuperació de la normalitat després de l’episodi de pluges

L’Ajuntament de Sabadell ha activat aquest matí el dispositiu de recuperació de la normalitat després de les afectacions provocades per l’episodi de pluges. El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOR) ha fet balanç de la situació i ha posat el focus en els treballs necessaris per recuperar els espais afectats.
El tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, ha explicat que "els esforços es basen en recuperar la normalitat i en revisar tots aquests equipaments que hagin pogut estar afectats per la pluja".
Prioritat en els centres educatius
Una de les incidències que encara requereix actuacions és la de l’Escola d’Adults de la Concòrdia. L’Ajuntament hi ha instal·lat tanques a l’exterior després que un mur de contenció hagi quedat malmès i ara es preveu enderrocar-lo. Al mateix entorn, la planta baixa de l’Escola Concòrdia ha quedat inundada i els serveis municipals, els Bombers i els equips de neteja i manteniment hi treballen per poder recuperar l’espai.
Cortés ha assenyalat precisament aquests dos equipaments com alguns dels punts prioritaris i ha detallat que "s’han activat diversos equips per revisar els diferents punts de la ciutat amb més afectació". En aquest sentit, ha remarcat que es dona "una prioritat en els centres educatius perquè demà ja s’hi pugui desenvolupar l’activitat amb normalitat".
Pel que fa a l’activitat municipal, aquesta tarda es reprendran les activitats esportives als equipaments municipals que no hagin patit desperfectes. En canvi, el Teatre Principal no podrà acollir avui l’espectacle Una idea genial, previst a les 18 h, ja que les restriccions de mobilitat van impedir fer-ne el muntatge. El consistori informarà la setmana vinent de les possibles opcions per reprogramar-lo.
El Centre de Coordinació Operativa Municipal també ha deixat sense efecte les mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població i les limitacions d’activitats i desplaçaments que s’havien activat durant l’episodi. L'Ajuntament, però, demana mantenir la prudència davant la possibilitat de noves precipitacions i seguir les indicacions de Protecció Civil i dels serveis d’emergència.
"El CECOR ha agraït la feina de la Policia Municipal i de tots els serveis municipals que estan treballant per retornar la ciutat a la normalitat, així com de Bombers, ADF i altres serveis d'emergència que han treballat intensament les darreres hores", afirmen des del consistori.
La situació es manté en seguiment i els treballs de recuperació continuaran durant les pròximes hores.