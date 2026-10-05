L’antic Viena de l’Eix Macià ja té substitut. L’espai que va quedar buit l’estiu de 2025 després del tancament del restaurant, deixarà pas ara un nou establiment de Casa Fuster. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació del local, propietat de l’Ajuntament de Sabadell, en una concessió de deu anys. L’arribada del nou restaurant és una nova peça en la reactivació dels mòduls de l’Eix Macià, que en els darrers mesos ha incorporat també dos nous establiments de restauració més i el consistori prepara la licitació de dos mòduls més –davant l'antic Llac Center– per donar activitat als espais que encara continuen buits. L’arribada de Casa Fuster suposa, a més, la tercera implantació del grup sabadellenc a la nostra ciutat: ja compta amb el tradicional restaurant al sud de Sabadell i un al Centre, als quals ara se sumarà el nou establiment de l’Eix Macià.
El nou local ocuparà l’espai situat al número 13 de l’avinguda de Francesc Macià, amb 775 metres quadrats de superfície construïda. L’Ajuntament havia tret a licitació l’espai amb l’objectiu de mantenir-hi l’activitat de restauració, després del tancament del Viena, que hi havia desenvolupat la seva activitat fins a l’estiu de l’any passat. La cadena, nascuda a Sabadell, manté encara un establiment al carrer dels Filadors, a més d’altres locals al municipi. La concessió estableix un cànon anual d’entre 33.738,12 i 85.642,92 euros. Les empreses interessades van poder presentar les seves propostes fins al 24 de juliol i finalment l’espai ha estat adjudicat a Casa Fuster.
El tercer nou restaurant de l’Eix Macià
La incorporació de Casa Fuster no és un fet aïllat. L’Eix Macià està immers en un procés de recuperació dels locals que havien quedat buits i que l’Ajuntament ha anat traient a concurs per tornar-los a posar en funcionament. En els darrers mesos ja han obert dos nous establiments de restauració: el Gallinero i el Sota cobert. Amb Casa Fuster, tres dels espais que havien estat objecte del procés de reactivació ja tenen activitat. Actualment, cinc dels vuit mòduls existents estan en funcionament.
El consistori preveu una segona fase de licitacions per trobar concessionaris per als mòduls que encara resten buits. Tots estan destinats a activitats de restauració i les concessions tenen una durada de deu anys, mentre que les obres d’adequació van a càrrec dels explotadors.
Un Eix Macià en transformació
La recuperació dels locals forma part d’una transformació més àmplia de l’entorn de l’Eix Macià. En els darrers anys, la zona ha acumulat diferents inversions públiques i privades, amb la reconversió del Llac Center com una de les operacions més visibles. L’antic edifici d’oficines s’ha convertit en una residència d’estudiants i l’entorn ha incorporat nous establiments i serveis, com Mercadona, Popeyes, Sanitas, una sala de bitlles i un espai de lleure infantil. A aquest moviment s’hi afegirà el futur aparcament públic gratuït que l’Ajuntament està recondicionant a l’Eix Macià. El projecte compta amb una inversió de gairebé 1,7 milions d’euros i està previst que entri en funcionament a principis de 2027.