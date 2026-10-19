ARA A PORTADA
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Sabadell El control de les pantalles arribarà a pediatria: "Serà tan important com preguntar si t’has rentat les dents" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La limitació de les pantalles, a l'aire: "Com pot competir un llapis contra píxels i colors?" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell FOTOS | Evacuen diversos veïns per la caiguda d'un sostre en un domicili de Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Dilluns de pluja i canvi de temps a Sabadell: consulta la previsió municipal Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Educació demana flexibilitat a les escoles en les entrades i sortides per la pluja Sergi Gonzàlez Reginaldo | Agències
La Diada dels Saballuts mostra una gran fortalesa
Cultura i oci
Els castellers es van aixoplugar a la Fira de Sabadell