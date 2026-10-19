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La Diada dels Saballuts mostra una gran fortalesa

Cultura i oci

Els castellers es van aixoplugar a la Fira de Sabadell

Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 19:17

Els Saballuts, aixoplugats a Fira Sabadell per la pluja, van tornar a exhibir fortalesa i consolidació en la seva Diada, el diumenge passat.  La colla castellera va completar el 3 de 8, el 7 de 8 i el 4 de 8, en aquest darrer cas amb una nova enxaneta. Van estar acompanyats dels Marrecs de Salt, els Gausacs de Sant Cugat i els Sagals d’Osona. 

La Diada va servir per a repetir la millor actuació de la temporada dels Saballuts. Els espectadors van poder comprovar que la colla té els castells apamats, per la qual cosa és possible que en les dues pròximes actuacions, abans de tancar la temporada, es puguin atrevir amb algun castell més. Potser serà el torn per a la torre de 8, un repte que van intentar a la darrera Festa Major i que se’ls va resistir per ben poc. Als assajos, però, tenien la construcció molt ben treballada. Les pròximes cites per als camises verdes seran al Clot i a Gràcia.

 

Els Marrecs de Salt, en molt bona forma, van completar el seu 40è 2 de 8 amb folres i el seu 100è 4 de 8. Pel que fa als Sagals, van descarregar el 5 de 7, el 3 de 8 i el 2 de 7. La Diada, és clar, va començar i acabar amb pilars. 

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