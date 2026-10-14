"'Ho sé tot' és una pel·lícula de quilòmetre zero, però no volem que sigui només local"

Si un dia us deixen una nota anònima amb el críptic missatge “ho sé tot”, podries continuar fent vida amb tranquil·litat? A la Su, una reputada advocada, aquest missatge que a priori semblava una broma de mal gust li trasbalsa la vida. La nota va a més fins a esdevenir un joc psicològic pervers que farà emergir secrets enterrats, mentides, recels i antigues ferides.
Aquest és el punt de partida de la pel·lícula Ho sé tot, basada en l’obra homònima del sabadellenc Francesc Cutchet i dirigida per F. Xavier Soler, amb una part de guió de Lídia Coll. S’estrenarà aquest dijous 15 d’octubre a l’Imperial, a les 20.30h, en una sessió del Cineclub (entrades a 3 euros). Està protagonitzada pels sabadellencs M. Antònia Vidal, Xajo Gorina i Enric López. També hi apareixen Xeui Jiménez, Anna Vidal, Ingrid Goset, Ezequiel Avellaneda, Aina Santamaria i Cristina Muñoz. La música és del cantautor Roger Padrós, mentre que la fotografia ha anat a càrrec de Ginés Sánchez Pellicer.
“És un thriller psicològic que explora el món interior de la parella. Clarament, va de menys a més, perquè comença situant l’espectador en la història i, després, avança in crescendo”, explica el director F. Xavier Soler. “Alguns dels temes que tracta sobre les relacions són l’honestedat, la franquesa, la confiança, el cinisme i, fins i tot, el passotisme”, comenta.
La història segueix la Su, que manté una relació amb un funcionari de Correus a qui va absoldre d’una acusació de frau fiscal. A l’argument de la pel·lícula apareixen com a personatges importants una fiscal i una jove estudiant de Belles Arts. El film està rodat en un 90% a Sabadell. Alguns dels escenaris de la pel·lícula són el Casal Pere Quart, on es recrea un jutjat; l’Acadèmia de Belles Arts, una oficina de Correus... També hi ha carrers de la ciutat i, de fora, la presó de la Model o paisatges del Cap de Gata.
Un dels punts forts –recalca– és la música que Padrós ha compost expressament per al film. Tot i tenir un pressupost molt modest, la qual cosa els ha endarrerit força l’estrena, Soler està satisfet amb el resultat. “És més que correcte!”, expressa. Han hagut de passar tres anys perquè el projecte vegi la llum, si se suma la preproducció, el rodatge i la postproducció. En total, ha implicat més d’un centenar de persones, entre actors, figuració i personal tècnic, gran part de les quals sabadellencs.
“Hi ha molt talent i ganes de fer coses a la ciutat. Aquest projecte és de quilòmetre zero, però no volem que únicament sigui un film local”, comenta el director. En aquest sentit, després de l’estrena, que ha esgotat entrades i, per tant, és possible que es programin noves sessions a l’Imperial, és possible que Ho sé tot es mogui per alguns festivals, en fòrums i cinemes que projecten pel·lícules independents, com podria ser el Teatre Maldà de Barcelona, per exemple.