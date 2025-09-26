Miquel Tejada dirigeix el 'Fantasma de l'òpera' davant 1.500 persones: "Si tens por, millor que no t'hi posis"

Durant el dia és una persona normal que treballa tancat en un estudi on compon música per a clients importants com Disney. Però quan comença a caure la nit, Miquel Tejada té un superpoder. Enmig de la foscor del fossat, alça la batuta i desencadena una ona expansiva que fa sonar una orquestra simfònica sencera. Hi sincronitza cantants i ballarins, llums i maquinària escènica. Té al davant un equip d'una norantena de persones a qui dirigir en directe, entre músics i tècnics. A darrere, hi ha 1.500 espectadors que han pagat una entrada per veure Fantasma de l'òpera al Teatre Tívoli de Barcelona.
Miquel Tejada serà fins a l'1 de febrer de 2026 al Teatre Tívoli com a director musical de l'obra escrita per Andrew Lloyd Webber, un dels musicals més famosos de la història. Es va estrenar a Madrid i porta tres mesos de gira per l'Estat, en total unes 400 funcions. Oficialment, l'estrena a Barcelona és el 29 de setembre, tot i que aquesta setmana ja van fer la primera funció prèvia amb públic. "Tothom es va tornar boig. Quasi em quedo sord i he rebut molts missatges. Intueixo que va agradar!", comenta Tejada, a qui diferents veus del món dels musicals coincideixen a titllar de geni.
El director musical sabadellenc està encantat. "És una de les obres més icòniques que existeixen, a cavall entre el pop i l'òpera. Té grans melodies memorables, cançons que si escoltes una o dues vegades ja se t'enganxen. Són grans motius musicals que tothom reconeix, a vegades sense ni tan sols saber que pertanyen al Fantasma de l'òpera. Això passa molt amb la música d'Andrew Lloyd Webber, que va ser molt prolífic i és autor de Cats i Jesucrist Superstar, entre d'altres".
Destaca els companys amb qui treballa, molts dels quals són del Vallès –li encanta explotar la rivalitat comarcal amb l'egarenc Jan Forrellat, a qui li envia una foto des de la redacció de Diari de Sabadell–. L'elenc d'intèrprets ronda la trentena, mentre que hi ha una quinzena de músics simfònics.
El superpoder exigeix una gran responsabilitat, que deia aquell. "Ets a les fosques amb un pal a la mà que ha de controlar el tempo i sincronitzar tot el que passa a l'escena i el seu extrarradi, perquè tot està connectat", explica. I què se sent, aleshores? "És obvi que hi ha molt assaig i poc marge d'improvisació. Si tens por, millor que no t'hi posis. Has de tenir un punt d'inconsciència, de llançar-t'hi, i molta concentració amb tot el que està passant perquè no hi ha mai cap funció que sigui igual a la resta". La batuta regula la temperatura de l'escenari i és vital estar atent per no caure en automatismes.
El que més il·lusió li fa, a ell que viu a Madrid, és que la gira l'hagi portat a casa, a actuar davant d'amics i família. Reconeix que hi ha un punt d'esgotament després de 400 funcions, que té ganes de passar temps al pati de casa seva amb el nòvio i el gos, però assegura que cada vegada que sonen els primers acords en començar el musical l'energia se li renova.
Actualment, Tejada treballa en la banda sonora de la sèrie d'animació The Wawies. Tot i que encara no li deixen avançar massa cosa, l'any que ve tornarà en un teatre important de Barcelona per estrenar un musical original del qual és autor amb el dramaturg Jumon Erra.