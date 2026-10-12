Desarticulen un grup especialitzat en robatoris amb força en habitatges que havia actuat al Vallès

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l’interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total, s’han detingut vuit persones, sis homes i dues dones d’entre 28 i 54 anys, a qui se’ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se’ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid. Alguns, al Vallès Occidental. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a quatre robatoris en un mateix dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com Sant Cugat, Valls, Alpicat, Lleida i Girona.
La investigació va començar l'agost passat arran de l’increment de robatoris en habitatges unifamiliars a Catalunya i la Comunitat de Madrid. Les primeres gestions dels investigadors van identificar un patró d’actuació comú en diversos fets denunciats. Els cossos policials van poder identificar els presumptes autors, els vehicles que utilitzaven per desplaçar-se i un immoble de Madrid que utilitzaven temporalment. Durant l’agost, la Guàrdia Civil va detenir quatre persones a Madrid i van escorcollar el domicili on residien. Es van recuperar els objectes sostrets en diversos robatoris atribuïts al grup. A Catalunya, a aquest primer grup se li atribueixen vuit robatoris amb força a les localitats d’Alpicat, Lleida, Sant Cugat del Vallès i Valls.
Aquesta investigació va permetre identificar un segon grup criminal integrat per quatre persones més, també especialitzat en la comissió de robatoris amb força, en aquest cas, en un immoble de Girona. Els presumptes autors van ser detinguts pels Mossos a Sitges. Segons la policia catalana, els dos grups actuaven de manera itinerant i estaven altament especialitzats. Els seus integrants es desplaçaven habitualment per diversos punts de l’Estat i, en alguns casos, també per diversos països europeus.
Els detinguts planificaven campanyes delictives de tres o quatre dies de durada i seleccionaven urbanitzacions amb habitatges unifamiliars, segons la policia catalana. Actuaven principalment durant les franges horàries de matí i tarda, aprofitant l’absència dels propietaris, i podien arribar a cometre fins a quatre robatoris en una mateixa jornada. També hi havia distribució de funcions. Els homes accedien als habitatges mentre les dones romanien als vehicles fent tasques de vigilància. Per entrar als domicilis, la policia detalla que els detinguts saltaven els tancaments perimetrals i forçaven finestres o altres punts vulnerables de la casa. Hi robaven objectiu com joies, rellotges, bosses de mà, telèfons mòbils, perfums i diners en efectiu.
Els detinguts acumulen antecedents per delictes contra el patrimoni. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions.