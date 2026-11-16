El model de mobilitat per arribar a l’escola, sota la lupa a Sant Cugat

La mobilitat en els entorns escolars de Sant Cugat està en el punt de mira. Fa uns dies, un pilot de ciclistes va recórrer diversos carrers del municipi per exigir més seguretat a l'hora de deixar la canalla a les escoles. La pedalada, impulsada per Revolta Escolar i la Coordinadora d'AFES, repetia el format d'altres trobades en el passat. "Sentim que hi ha una impunitat al vehicle contaminant. La gent es pensa que pot aparcar on vulgui perquè només són cinc minuts. Molts aparquen malament, posant en perill els infants que entren a les escoles. La nostra reivindicació no és només per un entorn escolar més segur, sinó per complir la normativa de trànsit. Qüestions bàsiques com no estacionar a les voreres o passos de vianants", resumeix Jaume Valldeperas, membre de la Junta de la Coordinadora.
En la concentració, prop de 300 persones es van unir per visibilitzar la postura del col·lectiu. "És una manera de demostrar que hi ha altres maneres de moure's per la ciutat. I volem que l'administració ajudi". El ple de juny del 2022 a Sant Cugat va aprovar una moció institucional impulsada per les dues entitats per pacificar els entorns educatius de la ciutat. Una acció que, denuncien, no s'ha complert. El municipi compta amb uns 60.000 vehicles en una població de vora 100.000 habitants. Xifres que segons Valldeperas demostren la magnitud del repte.
Una iniciativa particular
La qüestió no és aliena a l'esfera política, que ara ha impulsat una singular prova pilot. Fa uns dies, circulen per la localitat santcugatenca bicicletes llargues amb pares que transporten criatures a la part posterior. L’Ajuntament va lliurar les bicis de càrrega tipus Long Tail a la comunitat de les escoles bressol municipals. Vuit famílies participen en el primer lliurament de la iniciativa, que des de la seva aprovació ha rebut 79 sol·licituds. "Vam estar atents a apuntar-nos", diu David Cuenca, un dels beneficiats. Una de les seves filles, de dos anys, va a l'Escola Bressol Municipal Gargot. Ara, la ruta és més sostenible. "No teníem cap referència, però ens encaixava. Treballo a Sant Cugat i normalment es fan moltes cues de trànsit. Amb una bici vas molt més de pressa". Actualment, fan el trajecte en set minuts. Abans, en trigaven més de deu. "T'havies de barallar per posar el cotxe. Les places reservades per a l'escola sempre estan ocupades per veïns de la zona", diu.
La iniciativa, aprovada en el ple de juliol, vol facilitar que les famílies provin aquest sistema de transport com a alternativa al vehicle privat en els trajectes urbans de curta distància. El programa preveu la cessió temporal i gratuïta dels vehicles durant un mes. Les bicicletes s’assignen per ordre de data i hora de presentació de sol·licituds, creant una llista d’espera perquè es fomenti la rotació i tothom que ho sol·liciti pugui gaudir del servei. "Nosaltres ho tindrem fins al 4 de desembre. Haurem de fer números a casa per veure si ens compensa adquirir-ne o llogar-ne una", diu Cuenca. Altres pares i veïns s'han interessat en el format quan l'han vist en marxa.
L'Ajuntament avaluarà la participació, la valoració de les famílies, les incidències i l’impacte sobre els hàbits de mobilitat per determinar-ne la continuïtat. El repte és fomentar uns desplaçaments escolars més sostenibles, segurs i saludables, reduint les emissions contaminants, el soroll i la congestió als entorns educatius. Una qüestió que ha marcat el debat ciutadà en les darreres setmanes.