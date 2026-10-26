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L'Ajuntament de Sant Cugat afirma que ha reduït "a zero" el frau en els nous empadronaments

Sant Cugat del Vallès

Un protocol de creació recent ha permès passar de 241 baixes anuals d'ofici a 2.450

  • Façana de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 19:52

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha afirmat en un comunicat que ha reduït "a zero" el frau en els nous empadronaments. Ara fa mig any, el consistori va posar en marxa un nou protocol que, segons les dades municipals, ha fet que la inspecció de caràcter ordinari hagi augmentat un 300%. L'equip de govern municipal assegura que s'ha passat de 241 baixes d'ofici de persones que figuraven al padró de forma irregular en el període 2019-2023 a la mitjana de 2.450 baixes d'ofici anuals que es donen des del 2024. El consistori subratlla que la Sindicatura de Greuges ha "avalat" la legalitat de la nova instrucció i ha arxivat el requisit interposat pel Grup Municipal de la CUP.

El protocol, estrenat fa sis mesos, ha incrementat "de manera exponencial" les inspeccions ordinàries prèvies, de tal manera que el procediment "ha guanyat en eficàcia" perquè "estalvia comprovacions i inspeccions a posteriori molt més complexes".

Fins ara, aquest 2026 hi ha hagut 5.620 altes i 5.970 baixes (2.304 d'ofici, 3.260 de canvi de residència i 406 de defuncions), fet que situa la població actual de Sant Cugat en 98.553 habitants.

Així, les inspeccions ordinàries prèvies van ser 0 el 2024, 41 el 2025, i 125 en els tres primers trimestres d'aquest any, amb la previsió d'arribar a les 175 a 31 de desembre. Per tant, apunta l'Ajuntament, l'increment previst per a aquest any és del 400%.

Aquesta feina prèvia del servei de padró municipal permet alliberar les tasques de revisió a posteriori molt més complexes, que fan els agents de la Policia Local i supervisors de la via pública. En total, des del 2025 el consistori calcula que s'han estalviat mil hores de feina.

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