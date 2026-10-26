ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de Can Puiggener critiquen la sorra del nou parc infantil: "Quan plou, és un fangar" Marta Ordóñez
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Sabadell De detectar una necessitat a la consulta a constituir una empresa: “La pròtesi ha d’ajustar-se a elles, i no pas a l’inrevés” Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell El 112 atén un 76% més de trucades a Sabadell que fa deu anys: "La gent ha pres consciència" Jan Cañadell Puigmartí
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Castellar del Vallès La Pegatina, Ginestà, La Fúmiga, el Calçofest... i la Festa Major de Castellar M. B.
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Esports El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta Marc Segarra Rodríguez
L'Ajuntament de Sant Cugat afirma que ha reduït "a zero" el frau en els nous empadronaments
Sant Cugat del Vallès
Un protocol de creació recent ha permès passar de 241 baixes anuals d'ofici a 2.450