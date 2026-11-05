Com i on seran les quatre enceses dels llums de Nadal per inaugurar la celebració a Sabadell?

Tot és a punt perquè Sabadell doni el tret de sortida a les festes de Nadal. La ciutat ja comença a preparar-se per a una de les celebracions més esperades de l'any, l'encesa de llums, que tornarà a omplir els carrers d'ambient nadalenc. A falta de poques setmanes per a la inauguració oficial, algunes zones ja han començat a instal·lar les decoracions lluminoses per començar a fer visible l'arribada de les festes.
Com ja és habitual en els darrers anys, Sabadell tornarà a celebrar una triple encesa de llums el divendres 27 de novembre, coincidint amb el Black Friday. El primer espectacle tindrà lloc a les 18 h al passeig de la Plaça Major, on es preveu que s'apleguin milers de persones per donar la benvinguda als personatges més emblemàtics del Nadal sabadellenc. Un cop finalitzada la primera actuació, la celebració es traslladarà fins a la plaça del Pi, al barri de Ca n'Oriac, on a partir de les 19 h es repetirà l'espectacle per als veïns del nord de la ciutat. Finalment, a les 20 h, la plaça de la Creu de Barberà acollirà la tercera encesa de la jornada, que permetrà acostar l'ambient nadalenc als barris del sud de Sabadell.
La celebració, però, no s'acabarà divendres. Per tercer any consecutiu, l'avinguda de Francesc Macià acollirà un quart espectacle el dissabte 28 de novembre a partir de les 18 h. Aquesta última cita servirà per completar la inauguració de l'enllumenat nadalenc i oferirà una nova oportunitat a aquelles persones que no hagin pogut assistir als actes del dia anterior o que vulguin repetir l'experiència.