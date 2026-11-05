La neteja de l’espai públic, sota la mirada de part dels veïns: "Hi ha zones de Sabadell realment deixades"

Una paret plena de pintades, un matalàs al mig del carrer o un parc infantil brut o en mal estat. Són escenes que formen part del paisatge quotidià d’alguns punts de Sabadell i que no passen desapercebudes entre els ciutadans. “No he vist una ciutat tan bruta com aquesta, i he viscut a diverses”, lamenta Sílvia Jaumot, veïna de Sol i Padrís. La seva crítica no es limita als carrers: també assenyala l’estat de les zones verdes, que considera abandonades, i denuncia que "la neteja no arriba a tot arreu de la mateixa manera". Una percepció que comparteix, en part, Roger Pastor, veí de Castellar del Vallès. “A Castellar veig zones molt més cuidades que a Sabadell”, assegura. Les pintades són un dels elements que més li criden l’atenció: “N’hi ha a totes les ciutats, però aquí hi ha parets realment brutes”, exposa.
La imatge d’una façana malmesa pot semblar una qüestió purament estètica, però el seu efecte va més enllà. Mercè Torguet, directora mèdica dels centres de psicologia Torguet, explica que “els espais degradats poden generar angoixa i transmetre una sensació d’inseguretat”: “El cervell registra que alguna cosa passa en un lloc on hi ha zones deixades”, apunta. Segons la professional, els entorns cuidats, amb vegetació i elements en bon estat, afavoreixen una “sensació de calma i tranquil·litat” que es pot perdre quan el paisatge urbà presenta signes d’abandonament.
Alguns testimonis denuncien, també, la quantitat de missatges d’odi que hi ha arreu de Sabadell i que es fan servir les parets “per insultar i dir barbaritats”, com detalla Marina Juárez, veïna de la Creu Alta. Des de l’Ajuntament de Sabadell, en aquest sentit, assenyalen que disposen d’un servei de neteja viària que s’encarrega de retirar les pintades i els grafits dels espais públics, en què “es prioritza treure les que continguin missatges d’odi, discriminatoris o que atemptin contra la dignitat de les persones”. Un servei suspès per a molts veïns, que consideren “insuficient” l’actuació municipal en aquest aspecte.
Un altre motiu recurrent de queixes són els residus abandonats fora dels contenidors també acumulen queixes entre el veïnat. Jaumot assegura haver-se trobat cadires, matalassos i, fins i tot, un vàter al carrer. “La gent fa el que vol”, critica. Yolanda Guisado, veïna de l’avinguda de Matadepera, també posa el focus en els trastos que s’acumulen al costat dels contenidors, malgrat l’existència d’un servei municipal gratuït de recollida. “La gent no fa servir el telèfon gratuït per quadrar la recollida i ho deixa tot tirat per allà”, diu. Per a totes dues, part de la solució passa per “incrementar la vigilància i les multes” i consideren insuficient la tasca del consistori per combatre la situació. “Es podria destinar més recursos a condicionar les diferents zones brutes de la ciutat”, exposa Pastor.
En aquesta línia, la ciutadania apunta l’incivisme com a principal problema de l’estat dels carrers de la ciutat i de la “constant degradació” de molts barris, en termes “de la deixadesa de l’espai públic”: “Hi ha molta gent a Sabadell que és molt poc respectuosa, i són els grans responsables”, sosté Aura Lida, veïna de Ca n’Oriac. A diferència d’altres veïns, creu que els serveis de neteja són correctes i que la responsabilitat recau, sobretot, en el comportament ciutadà. “El problema no se solucionarà si no hi ha consciència social”, agrega Guisado.
“Les coses netes donen calma”
La psicòloga Mercè Torguet remarca la necessitat que “principalment els infants i la gent gran” puguin moure’s per entorns agradables i en bon estat, encara que assegura que “ens va bé a tots”. “Quan surts pel carrer vols veure verd i les coses arreglades, perquè et dona pau i tranquil·litat”, explica. Torguet, a part, assenyala que aquesta relació entre l’entorn i les emocions és especialment rellevant “en persones que pateixen ansietat o agorafòbia”, per a les quals sortir al carrer i trobar-se en un ambient adequat pot tenir un paper important en el seu benestar i en la millora del seu diagnòstic. “Les coses maques, netes i ben organitzades et donen calma”, resumeix. “Hi ha molts estudis que ho sostenen”, afegeix.
Multes de fins a 600 euros
L’Ordenança reguladora de civisme i convivència de Sabadell, aprovada l’abril de 2024, apunta que “fer pintades o grafits a l’espai públic està prohibit” i les multes per infringir-ho poden arribar a ser de 600 euros. A part, si les pintades afecten edificis o elements protegits del patrimoni arquitectònic de la ciutat, la sanció pot incrementar fins als 1.500 euros. Segons fonts municipals, “les persones responsables poden haver d’assumir el cost de la neteja o reparació dels danys causats”, però molts usuaris denuncien, precisament, la “manca evident” de vigilància i sancions. Des del consistori, a part, recorden la “importància de cuidar l’espai públic” i subratllen que “treballem per mantenir la ciutat en bones condicions, però tenir cura de Sabadell és una tasca compartida”.