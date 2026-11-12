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ERC inicia la campanya pel 29N: "Ser a Madrid és bo per municipis com Sabadell"

Sabadell

Els republicans s'han trobat al racó del Campanar per començar el compte enrere pels comicis

  • Inici de campanya d'ERC per les eleccions del 29N -
Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 22:46
Actualitzat el 12 de novembre de 2026 a les 23:14

ERC Sabadell ha iniciat aquest 12 de novembre al vespre la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre al racó del Campanar. Càrrecs electes i altres membres de la formació han participat a l'acte, que ha servit de punt de trobada abans de començar la primera encartellada dels republicans per aquests comicis, en els quals es presenten amb la col·laboració de Podem.

  • Inici de campanya d`ERC per les eleccions del 29N

La portaveu del grup municipal d'ERC i alcaldable a les municipals, Sílvia Renom, ha destacat que "ens presentem a Madrid perquè s'ha de defensar Catalunya, i que ERC estigui a Madrid és bo per municipis com Sabadell". Renom ha destacat l'acord entre el govern espanyol i els republicans per un nou model de finançament autonòmic, el traspàs de Rodalies i millores en l'àmbit de l'habitatge. La sabadellenca ha remarcat que en aquestes eleccions "no anem a salvar cap govern ni cap partit. Anem a defensar els interessos dels catalans".

En aquesta línia, la presidenta de la secció local d'Esquerra, Laia Girós, ha argumentat que "Catalunya s'hi juga molt i anem a Madrid a defensar Catalunya i els interessos de la classe treballadora perquè pugui viure en millors condicions i en igualtat". Ha fet referència a la necessitat de defensar-hi qüestions com la igualtat de gènere, l'escola i la immersió lingüística i fer front al feixisme.

  • Inici de campanya d`ERC per les eleccions del 29N

I Alba Torras, número 2 del Jovent Republicà –que s'integra a la llista d'ERC–, ha explicat que consideren important presentar-se a les eleccions tot i ser independentistes per poder posar sobre la taula les seves propostes. I també "per pressionar els partits que són d'esquerres o que es fan dir d'esquerres per tal que perquè puguin aprovar les coses que vulguin nosaltres puguem aportar el nostre granet de sorra i estirar-los cap a la nostra banda tant en la qüestió nacional com, clarament i especialment en l'estat espanyol, en la social".

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