ERC inicia la campanya pel 29N: "Ser a Madrid és bo per municipis com Sabadell"

ERC Sabadell ha iniciat aquest 12 de novembre al vespre la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre al racó del Campanar. Càrrecs electes i altres membres de la formació han participat a l'acte, que ha servit de punt de trobada abans de començar la primera encartellada dels republicans per aquests comicis, en els quals es presenten amb la col·laboració de Podem.
La portaveu del grup municipal d'ERC i alcaldable a les municipals, Sílvia Renom, ha destacat que "ens presentem a Madrid perquè s'ha de defensar Catalunya, i que ERC estigui a Madrid és bo per municipis com Sabadell". Renom ha destacat l'acord entre el govern espanyol i els republicans per un nou model de finançament autonòmic, el traspàs de Rodalies i millores en l'àmbit de l'habitatge. La sabadellenca ha remarcat que en aquestes eleccions "no anem a salvar cap govern ni cap partit. Anem a defensar els interessos dels catalans".
En aquesta línia, la presidenta de la secció local d'Esquerra, Laia Girós, ha argumentat que "Catalunya s'hi juga molt i anem a Madrid a defensar Catalunya i els interessos de la classe treballadora perquè pugui viure en millors condicions i en igualtat". Ha fet referència a la necessitat de defensar-hi qüestions com la igualtat de gènere, l'escola i la immersió lingüística i fer front al feixisme.
I Alba Torras, número 2 del Jovent Republicà –que s'integra a la llista d'ERC–, ha explicat que consideren important presentar-se a les eleccions tot i ser independentistes per poder posar sobre la taula les seves propostes. I també "per pressionar els partits que són d'esquerres o que es fan dir d'esquerres per tal que perquè puguin aprovar les coses que vulguin nosaltres puguem aportar el nostre granet de sorra i estirar-los cap a la nostra banda tant en la qüestió nacional com, clarament i especialment en l'estat espanyol, en la social".