El Tibidabo esclata contra l'arbitratge en el partit davant de l'equip d'Ibai Llanos: "El linier estava més pendent de sortir guapo a la càmera"

Polèmica amb accent sabadellenc a la Tercera Catalana. El Tibidabo ha lamentat a través de les xarxes socials el que cataloguen com un atracament per part dels àrbitres en el partit que va disputar el seu filial dimecres passat davant del Rōnin FC, el club presidit per l'streamer Ibai Llanos. L'enfrontament va finalitzar amb el 3-3 en el marcador, amb dos gols dels locals en el temps de descompte. El conjunt de Torre-romeu denuncia, de fet, que aquesta prolongació va ser excessiva i desproporcionada davant del desenvolupament del duel, a les instal·lacions del Júnior. Aquest és un dels punts principals del comunicat oficial del club sabadellenc.
"A vegades, els vestits i la llei oculten als qui roben més que els delinqüents comuns", comença el 'Tibi', que enumera les decisions que consideren que van afavorir el Rōnin. A més, del temps de prolongació, de vuit minuts, l'entitat sabadellenca lamenta un penal en què "fins i tot els comentaristes 'flipen' que no xiulin" i que hauria pogut suposar l'1 a 4 en el tram final de l'enfrontament. "El senyor Ibai Llanos us fa por? Per això el vostre linier estava més pendent de sortir guapo a la càmera?", ironitza el conjunt de Torre-romeu. "No som prou importants perquè ens respectin?", lamenten.
"No deixarem que ningú vingui a maneflejar-nos. I arribarem on calgui i denunciarem a qui sigui o on sigui, si cal. Som un equip petit, però no permetrem que ens faltin el respecte. Us heu equivocat de club", avisen. El filial del Tibidabo es troba a la zona baixa del grup 7 de Tercera Catalana, en descens amb cinc punts. Davant del Rōnin van remuntar el gol inicial dels locals per posar-se amb un 1-3 favorable, amb gol des del mig del camp del mític Fran Espinosa inclòs i un més que possible penal al minut 81 que podria haver sentenciat.
Van mantenir l'avantatge fins al descompte, quan el conjunt d'Ibai Llanos va empatar i va fer esclatar del tot la polèmica entre els de Torre-romeu. A segons va estar l'equip sabadellenc de convertir-se en el primer que guanya el Rōnin FC en lliga. Finalment, van sumar un punt davant del líder de la categoria, que té a la seva plantilla exfutbolistes professionals com el terrassenc Abraham González o Carles Planas i que comptava fins ara tots els seus partits per victòries. Un empat molt agredolç i que ha situat el club local a l'ull de l'huracà.