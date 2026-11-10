L'Astralpool CN Sabadell masculí encaixa la primera derrota de la temporada a la Champions

Derrota clara de l'Astralpool CN Sabadell masculí al Pireu. L'Olympiacos s'ha fet fort a casa i ha aconseguit imposar-se per 15-10 en un duel que han començat a decidir a partir del segon quart, amb un parcial demolidor i un Panagiotis Tzortzatos immens sota pals (ha arribat a estar en un 80% d'aturades a l'equador de l'enfrontament). Els d'Albert Español cauen a la segona posició del grup A de la Champions, però es mantenen en zona de classificació per al top-8.
El duel ha estat intens de sortida, amb molt joc a la boia, exclusions i alternatives. En la primera superioritat, Ioannis Alafragakis ha obert el marcador, però la resposta sabadellenc ha estat immediata i Jack Larsen, en una jugada idèntica al primer gol grec, ha posat la igualada. El mateix Larsen ha culminat una contra amb una gran vaselina per al que seria l'únic avantatge del Club en tot l'enfrontament. Dimitrios Dimou ha tornat a empatar i Daniel Angyal ha fet el 3-2, totes dues accions en home de més. Tzortzatos ha començat el seu repertori d'aturades i l'homòleg sabadellenc a l'altra porteria, Edu Lorrio, ha aturat un penal a Dimou. Abans del final del primer quart, Miguel de Toro ha anotat amb una bona maniobra a la boia.
Ha estat al segon quart que els homes d'Español s'han desfet. Un arbitratge casolà i, sobretot, la manca d'idees en atac, unit a la inspiració del porter grec, han anat llastrant les opcions dels sabadellencs. L'Olympiacos, en canvi, no ha perdonat. Angyal, Emmanouli Solanakis, Nikoalos Gkillas i Alexandros Papanastasiou han obert escletxa i el tècnic visitant ha demanat un temps mort. Les dificultats per generar han continuat i encara abans del descans Alafragakis ha fet el 8-3 al canvi de porteria.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut i en una contra Papanastasiou ha anotat de nou. Poc després, Larsen ha trencat una sequera de gairebé deu minuts, però no ha canviat res. Ha continuat amb el seu ritme golejador i defensiu l'equip hel·lènic que s'ha anat distanciat cada cop més, amb un avantatge definitiu. Gkillas, Konstantinos Genidounias i Semir Spachits han anotat i Tiago Carrió ha tret el seu canó des de sis metres per al 12-5 abans d'un últim quart sense massa a decidir.
Evangelos Pouros ha marcat en home de més i, amb la baixada de ritme evident dels locals, l'Astralpool ha aprofitat per maquillar el marcador. Kosta Averka i Rafa Vergara, en superioritat, han retallat i Roberto Valera ha fet el 13-8. Dimou ha trencat el parcial i, en el tram final, Vergara i Averka han anotat de nou i Pouros sobre la botzina ha fet el 15-10 definitiu. La pròxima setmana, duel decisiu per a deixar el top-8 de la Champions molt encarat davant del Jadran Herceg Novi, que ha guanyat a Hannover i suma quatre punts, pels sis del Club Natació. Can Llong pot ser decisiu.