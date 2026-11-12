L'Astralpool CN Sabadell femení guanya el derbi abans d'un partit clau als grups de la Champions

L'Astralpool CN Sabadell femení arribarà amb bona dinàmica a un autèntic duel de colossos del waterpolo europeu. Les sabadellenques visiten Budapest aquest dissabte (18 h) per a enfrontar-se al Ferencvaros, subcampió de la passada edició de la Champions i un dels grans candidats al títol. Les d'Enric Arnella van guanyar dimarts passat al CN Terrassa amb molta solvència (19-8), refermant el seu moment i agafant confiança per al repte del cap de setmana.
"Estem molt contentes amb la victòria. El Terrassa és un equip molt bo i fort. Ha estat una nova oportunitat per continuar creixent com a equip. Ara estem desitjant que arribi el partit de Champions de dissabte a Budapest", deia després del duel Tara Prentice, en declaracions al canal oficial del Club. El derbi vallesà de Can Llong es va resoldre per la via ràpida. Les d’Enric Arnella van deixar el partit sentenciat abans del descans, amb un parcial de 10-0 absolutament demolidor.
Fins i tot algunes de les joves van poder tenir protagonisme dins l’aigua, inclosa la portera Mar Carrasco, que va disputar l’últim quart, amb tot decidit. De fet, en aquest període les egarenques van anotar cinc dels seus gols, en l'únic parcial que van ser capaces de no perdre (5-5). Paula Crespí va ser la màxima anotadora del duel amb quatre dianes, mentre que Ryann Neushul, Van de Kraats i Paula Camus en van fer tres.
Amb aquest triomf, el CN Sabadell se situa en la segona posició de la lliga i acaba amb la plena del Terrassa, que ho havia guanyat tot fins a la data i es va veure clarament superat a Can Llong. Ara, el líder és l’Assolim Mataró, que va superar amb comoditat el Sant Andreu de Maica Garcia en l'avançament de la jornada 10 per la disputa de la Champions aquest cap de setmana. Les sabadellenques se situen a només un punt del lideratge, i, al límit de finalitzar la primera volta, ja es comencen a marcar diferència en la classificació.
Ara, però, l'atenció es torna a centrar en la màxima competició continental, per la disputa de la segona jornada de la fase de grups. L'Astralpool viatja a Budapest per a enfrontar-se al Ferencvaros de les exwaterpolistes del Club, Bea Ortiz i Rita Keszthleyi, i amb figures importants com la grega Eleftheria Plevritou o la base de la selecció nacional d'Hongria. Un projecte molt ambiciós que busca consolidar-se amb el seu primer títol europeu, després de disputar les dues últimes finals four, perdent per penals la final de l'anterior edició davant de l'Olympiacos, però confirmant-se com un dels grans equips del panorama internacional.
En l'estrena a la competició, les hongareses van superar clarament la SIS Roma a domicili (8-18), mentre que les sabadellenques es van desfer del Rapallo Pallanuoto (20-7). Tot indica que els dos equips es jugaran la primera posició del grup sense discussió. El Fradi, fins a la data, ha guanyat tots els partits que ha disputat aquesta temporada a la lliga i a la competició europea amb molta claredat. Una visita complicada i un bon test per veure en quin punt es troba l'ambiciós projecte de les set vegades campiones d'Europa.