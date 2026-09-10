L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició queda impressionada per l’Escola de Restauració de Sabadell 

L’Escola de Restauració de Sabadell es consolida com un centre de referència de la gastronomia catalana. Aquest matí ha rebut la visita de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició amb l’objectiu de conèixer de primera mà el projecte, les seves instal·lacions i les possibilitats que ofereix el nou equipament. El seu president i la seva vicepresidenta, Joan Font i Carme Ruscalleda, han recorregut les instal·lacions del centre, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d’última generació.
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrici és una institució de referència que té entre els seus objectius protegir, promoure i divulgar la cuina i la gastronomia catalanes, així com contribuir a reforçar la relació entre gastronomia i societat. En aquest sentit, l’Escola de Restauració de Sabadell esdevé un bon marc per impulsar el talent i la innovació en el sector.
L’Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat. Des de llavors, ha rebut la visita de diferents entitats privades vinculades a la cuina i la gastronomia, interessades en les possibilitats que ofereixen les instal·lacions per desenvolupar propostes de formació i divulgació.
La visita també ha permès compartir impressions sobre les possibilitats del nou equipament i explorar possibles vies de col·laboració futura. L’Ajuntament també organitza cursos de formació adreçats tant a professionals com a persones que vulguin treballar en el sector, vinculats als diferents àmbits de la gastronomia i la cuina.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha exposat que l'escola és la demostració que "no tot passa a Barcelona" i s'hi ha referit com "un transatlàntic de la gastronomia, un àmbit en creixement a la cituat i a tot arreu". Ha deixat clar que el model de funcionament aposta per "la col·laboració público-privada".
Per la seva banda, el president de l'Acadèmia, Joan Font, s'ha mostrat impressionat per l'escola, que creu que contribuirà a formar una nova generació de grans cuiners. "És cultura, formació, progrés i integració", ha assenyalat. La vicepresidenta ha recalcat que l'escola transcendeix la formació i que, amb aquesta aposta, "Sabadell es posa la flor a la solapa".