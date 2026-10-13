Mariona Muntanya s'obre pas a 'La Voz' amb una emotiva versió de 'Palabra prohibida'

Segurament, 'Palabra prohibida' ha passat a ser una d'aquelles 'cançons de vida' a la llista de reproducció de la Mariona Muntanya. La cantant, que viu a cavall entre Sabadell i Sant Feliu del Racó, s'ha guanyat una plaça entre els artistes que formen part d'aquesta edició de 'La Voz' d'Antena 3. Ho va fer amb una actuació emotiva, versionant el tema de Samuraï. Pablo López va ser el primer a girar la seva cadira. Posteriorment ho farien també Mika i Lola Índigo. Només va faltar Melendi. En acabar la interpretació, tots ells van lloar la seva capacitat per transmetre, assenyalant-la com una de les veus més especials en l'edició d'enguany. La vallesana, però, tenia clara la seva elecció. Muntanya farà el seu recorregut pel concurs musical amb Pablo López.
Formada en llenguatge musical i multiinstrumentista, es va presentar al programa amb un amic. La primera passa ja està feta. Ara, la seva carrera artística promet agafar velocitat. La seva aparició a la petita pantalla va despertar l'admiració de familiars, amics i coneguts. Però també d'espectadors i autoritats com l'alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, que va celebrar els èxits de la cantant després de la seva exhibició al format televisiu.
La tretzena temporada de 'La Voz' es va estrenar el 18 de setembre passat. Cada edició acostuma a durar aproximadament entre tres i quatre mesos en total. Al llarg de les setmanes, els artistes triats van superant fases com les Audicions a Cegues, les Batalles, els Assalts i els Directes. Caldrà seguir la pista d'aquest talent emergent a casa nostra, que ja havia demostrat la seva capacitat musical a plataformes com Spotify, on acumula milers d'escoltes amb diferents cançons publicades.