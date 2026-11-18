Un grup de veïns a favor de l'annexió de Bellaterra a Sant Cugat ha convocat una concentració per al diumenge 22 de novembre, a les 17 hores, a la rotonda de la Vall, per reclamar que el procés continuï endavant i evitar que sigui substituït per un nou conveni amb Cerdanyola. La mobilització pretén evidenciar la posició dels partidaris del canvi de municipi, en un moment en què la possibilitat d’un nou acord entre l’EMD i l’Ajuntament cerdanyolenc ha generat inquietud. El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada, Josep Maria Riba, manté que s'estan negociant els darrers aspectes amb el consistori amb l'objectiu de sumar la perspectiva de tots els grups de l'oposició.
Els convocants alerten que una nova entesa entre EMD i Ajuntament podria comprometre el procés d’annexió que desitja el col·lectiu. En aquest sentit, recorden que el ple de maig va rebutjar per unanimitat l’annexió a Sant Cugat, alhora que va defensar la negociació d’un conveni amb més competències i finançament per a l’EMD. També assenyalen que els intents anteriors d’arribar a un acord amb Cerdanyola, com el procés iniciat el 2015 i tancat sense entesa el 2018, no han resolt les reivindicacions territorials de Bellaterra.
El grup defensa que la seva voluntat sempre ha estat el nou encaix amb Sant Cugat –que veu "viable" la integració–, sigui amb una eina com l'EMD o renunciant-hi. Una renúncia que Riba sempre ha descartat. Així, el grup organitzador considera que les millores en serveis, competències i finançament no frenen un canvi de municipi. A més, els impulsors de la concentració reclamen més transparència en les negociacions i volen que la Generalitat conegui directament l’opinió d'aquests residents, sense que arribi únicament a través dels representants institucionals.
Sota el lema "No canviem l’annexió a Sant Cugat per un conveni de Cerdanyola", la convocatòria busca fer visible el posicionament dels partidaris de l’annexió mentre continua la tramitació de l’expedient. Després dels posicionaments institucionals de les dues administracions municipals, la Generalitat disposava d'un període de mig any per resoldre definitivament la proposta d’alteració del terme municipal. De moment, sense cap veredicte. Les discrepàncies sobre l'encaix del veïnat bellaterrenc –amb uns 3.000 residents– s'han aguditzat, però el debat fa dècades que sobrevola la zona.