Conversar amb Marc Buxaderas injecta una d'aquelles dosis d'energia que poden aixecar els ànims fins i tot un dilluns al matí. Encara que sigui per telèfon i sense veure'l en acció en un escenari. "Et truco ara, a veure si hi ha sort", avisa. El seu calendari està farcit de cites. "Ja va bé, que això vol dir que facturem", esclata a riure. Dissabte, l'atapeïda agenda el portarà al Coro de Sentmenat, on protagonitzarà un dels seus xous en format més sintètic. "És un monòleg amb els grans hits. Una versió reduïda del llarg. Aquest va més al gra. Busca un humor fresc, que no deixi indiferent. Espero, perquè si no és que ho estaré fent fatal", torna a riure.
El còmic porta la discapacitat a escena amb una proposta que justament vol trencar estereotips i prejudicis. "Espero que funcioni i tenir bona resposta del públic, perquè acostuma a passar que a la gent li costa una mica d'entrar-hi i començar a riure. El tema de la cadira de rodes...", diu sobre l'exercici genuí al qual convida la seva performance. "La voluntat és trencar el gel i no tornar enrere. Que gràcies al monòleg es pugui canviar la percepció sobre les persones amb discapacitat. Sortir d'allà amb una mirada diferent. Són 45 minuts i és difícil. Però ho intentarem", es convenç.
Buxaderas ha construït una veu pròpia a través de les diferents facetes professionals que explora avui. "De ben petit volia estudiar periodisme. Però em va agafar la pandèmia. Llavors, em va arribar una proposta per anar al Nacional a fer una obra de teatre i em vaig desviar del camí. Mai se sap, Potser haurem d'anar a la trinxera a informar", ironitza. Molts catalans l'han descobert per la seva col·laboració a l'Està Passant de 3Cat. Spasticity –el monòleg llarg original–, Un dia amb el Marc o la seva figura com a presentador, conferenciant i comunicador alimenten el seu missatge. "Soc una persona que fa una mica de tot. En aquest món de l'espectacle i els autònoms, fas el que pots i com pots. Però sempre de la millor manera possible. He après que molts cops es tracta de fotre-li morro”, resumeix.
L'objectiu és fugir dels tòpics i abordar tabús. "Sempre he tingut molt interès a explicar-me. I fer entendre la meva realitat. Una realitat que no es veu gaire a les televisions, ràdios... Quanta gent amb discapacitat veus a la tele?", qüestiona. Amb el dia internacional de les persones amb discapacitat del pròxim 3 de desembre, confessa, se li ha girat feina. El tour fa parada a Fuenlabrada, l'Institut Guttmann o altres racons des d'on el truquin. "Si t'atures, et quedes pensant i dones massa voltes al cap", sosté sobre la seva recepta per entomar el ritme frenètic. Posa un discapacitat a la teva vida és el paraigua que ho cobreix tot.
L'acte sentmenatenc, impulsat per l'AFA Can Sorts amb el suport de l'Ajuntament, arrencarà a les 18.30 hores i l'entrada és gratuïta. Buxaderas promet tractar amb sensibilitat, naturalitat i sentit de l'humor la discapacitat. El jove humorista va néixer el 1999 amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. Veí d'Aguilar de Segarra, al Bages, bromeja sobre els seus orígens terrassencs. “Com que vaig ser prematur, vaig néixer a la Mútua de Terrassa. I m'hi vaig estar els primers tres mesos de vida, així que una mica vallesà sí que soc”, riu. Després que la sessió prevista fa unes setmanes s'hagués de suspendre pel mal temps, tot apunta que el cel donarà una treva. “A veure si no hem de sortir amb canoa”, tanca entre riures.