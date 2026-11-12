La Pujada i Baixada a Guanta es prepara per a una edició especial

El compte enrere ja està en marxa. Els amants de les curses de muntanya tenen marcada en vermell una de les cites amb més solera al calendari vallesà. La Pujada i Baixada a Guanta tindrà lloc el pròxim 22 de novembre, en una jornada que l'organització ha preparat de forma molt especial. La prova arriba a la seva quarantena edició, amb curses de 6 i 12 quilòmetres i categoria per als més petits. La diada començarà a les 8 h a la plaça de la Vila de Sentmenat amb el lliurament de dorsals, que només es podran recollir el mateix dia de la cursa. A les 9.30 h tindran lloc les curses infantils, adreçades als esportistes nascuts entre el 2014 i el 2026, mentre que les proves absolutes començaran a les 10.30 h. A les 11.45 h es farà el lliurament de premis i el sorteig.
Les inscripcions ja estan obertes a través del web oficial de La Sansi, que impulsa l'activitat amb el suport d'institucions com l'Ajuntament de Sentmenat. Per commemorar l'efemèride de les quatre dècades de vida, l’organització ha preparat una samarreta exclusiva que ret homenatge a la història de la prova. La peça commemorativa incorpora a l’esquena el cartell de la primera edició de la cursa i, a la part frontal, la imatge gràfica creada per a la 40a edició. La bossa del corredor inclourà diversos productes pensats per a la recuperació després de l'exercici. A més, les persones que van formalitzar la seva inscripció abans del 20 d’octubre rebran unes ulleres commemoratives. Tots els corredors obtindran també la medalla finisher.
L'any passat, Jordi Cienfuentes i Mariona Àvila es van proclamar guanyadors dels mítics 12 quilòmetres. Llavors, la pujada va comptar amb 650 participants, un 25% més que en l’edició anterior. Pel que fa als rècords de la cursa, continuen en mans del letó Edgars Sumskis, amb un temps de 40 minuts i 33 segons (2018), i de la marroquina Hasna Bahom, amb 46 minuts i 48 segons (2013). La cita esportiva consolida la seva trajectòria com una de les proves populars de referència del calendari atlètic a casa nostra.