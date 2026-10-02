Una nord-americana defensora del català per donar el tret de sortida al curs acadèmic a la UAB

No cal haver crescut amb el Lluquet i el Rovelló per defensar el català. Nascuda a Nova York, Mary Ann Newman ha dedicat la seva vida professional a construir ponts entre els àmbits universitari i cultural de Catalunya i els Estats Units. La traductora s'ha rebel·lat contra la seva pròpia “sensació d'impostora”, ha dit, per afrontar el repte d'inaugurar el curs acadèmic a la Universitat Autònoma de Barcelona, dedicat a la cultura catalana. Una nord-americana sense passar per l'educació del país protagonista de la cerimònia a la Sala d’Actes del Rectorat. “Cada dia començo llegint el New York Times amb la mirada posada en Catalunya", resumia.
Per a ella, l'espurna es va encendre als anys setanta i vuitanta. Una beca a Barcelona, ha recordat, va confirmar l'idil·li. El reconeixement per una tesi doctoral sobre Eugeni d'Ors va ser una espècie de llavor que va anar creixent fins a reforçar cada vegada més el seu vincle amb casa nostra. Convertint-la en una figura, mig acadèmica i mig diplomàtica, amb una missió: fer entenedora la cultura catalana als Estats Units. L'empremta catalana “és un fil fonamental en la complexa història nord-americana”, destacava en el seu discurs. “En un moment de tanta hostilitat amb la immigració, això pot ser un bàlsam”, deia.
Del 2006 al 2011, va dirigir el Catalan Center at NYU, sota el paraigua de l’Institut Ramon Llull, i és directora del Farragut Fund for Catalan Culture als Estats Units. Com a traductora, Newman ha portat obres i autors destacats del cànon català al món anglòfon com Josep Maria de Sagarra, Quim Monzó, Joan Fuster, Xavier Rubert de Ventós, Josep Carner i Vicens Vives. Sumant capítols de prestigi en la seva trajectòria, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi el 1998. L’any 2022 rebia el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Lingüística.
La cita ha comptat amb autoritats com el rector de la UAB, Javier Lafuente, i la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat. Tot plegat, una arrencada de curs amb el record als exrectors Carles Solà i Antoni Serra Ramoneda ben present.