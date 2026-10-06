BPCE adquireix un 7% del capital social del Banc Sabadell

El grup francès BPCE ha adquirit una participació d'un 7% del capital social del Banc Sabadell i es converteix així en un accionista estratègic de l'entitat sabadellenca, segons ha informat en un comunicat publicat aquest dimarts al matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
BPCE, segon grup bancari de França i quart a l'Eurozona per capital, fa la inversió de forma "amistosa" i preveu convertir-se en un "soci estable" i obtenir un seient al consell d'administració. Les dues entitats han arribat al compromís que BPCE no superarà el 9,9% del capital social. Pel president del Banc Sabadell, Josep Oliu, la presència de BPCE "reforça la fortalesa i estabilitat" de la base accionarial del banc.
Segons ha explicat el Sabadell en un comunicat, BPCE dona suport "plenament" a l'estratègia i plans de creixement de l'entitat vallesana com també al seu equip directiu. El nomenament d'un membre del grup francès al consell d'administració es farà amb els tràmits i les converses necessàries amb les autoritats supervisores espanyoles i europees, i serà subjecte als procediments de govern corporatiu aplicables i a les autoritzacions requerides.
BPCE i Banc Sabadell tenen la intenció d'explorar la cooperació en banca corporativa i d'inversió, leasing de béns d’equipament, crèdit al consum i negoci internacional de clients. Les converses podrien acabar cap a principis del 2027 amb l'objectiu d'identificar els àmbits en què puguin donar suport al desenvolupament del BS a Espanya, reforçant alhora la presència europea de BPCE. BPCE té 36 milions de clients a tot el món i 110.000 empleats. A França, el grup compta amb una xarxa de banca de proximitat, amb Banque Populaire i Caisse d’Epargne, i Palatine.
A Europa, acompanya als seus clients amb novobanco, el quart banc de Portugal; BPCE Equipment Solutions, líder europeu en leasing de béns d’equipament; i Oney, una de les principals entitats de finançament al consum en el comerç minorista.