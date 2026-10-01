BBVA abonarà un dividend rècord de 37 cèntims per acció

El consell d’administració de BBVA ha acordat el pagament d’un dividend a compte de l’exercici 2026 per un import brut de 0,37 euros per acció, en efectiu, el més elevat de la seva història, després de veure’s incrementat un 15,6% respecte al de l’any anterior, que s’abonarà el pròxim 15 d’octubre, segons ha comunicat l’entitat presidida per Carlos Torres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors aquest dijous.
El calendari establert fixa el 12 d’octubre com el darrer dia de negociació de les accions amb dret a participar en el repartiment, passant a cotitzar sense dret al dividend del 13 d’octubre.
El juliol del 2025, l’entitat va anunciar els seus objectius a mitjà termini, en els que estimava que comptaria amb 49.000 milions d’euros de capital (CET1), que es destinarien a finançar el creixement orgànic de l’entitat (almenys 13.000 milions d’euros) i la resta, uns 36.000 milions d’euros, a remunerar l’accionista.
Des de llavors, l’entitat ha pagat dividends per import de 5.200 milions d’euros amb càrrec a 2025, i ha completat dues recompres d’accions. Una de 993 milions d’euros com a part de la retribució ordinària a l’accionista de 2024 i una altra extraordinària de 3.960 milions d’euros. A més, ha anunciat un altre programa de recompra addicional, també extraordinari, de 2.000 milions d’euros, que està a prop de finalitzar. En total, prop de 14.200 milions d’euros, considerant el pagament del dividend a compte de 2026.