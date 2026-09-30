ARA A PORTADA

El VAB del Vallès Occidental creix un 2,7& i ja supera en un 12,3% el nivell d'activitat del 2019

Diners

La comarca va impulsar el creixement a través dels serveis, la indústria i, especialment, la construcció

  • -
Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 12:32

El Vallès Occidental va mantenir al llarg del 2025 una evolució positiva, amb un creixement del valor afegit brut (VAB) del 2,7%, segons les dades de l’Anuari Econòmic BBVA 2026, presentat recentment. Un comportament que ha permès situar l’activitat econòmica un 12,3% per sobre l’any 2019, previ a la pandèmia. 

L’impuls mostrat el van liderar els serveis –concentra un 71,5% del VAB comarcal– amb un creixement del 2,6% durant l’any passat. La indústria del Vallès Occidental, que representa gairebé una quarta part de l’activitat econòmica de la comarca –23,8% sobre el seu VAB–, també va evolucionar positivament, amb un increment del 2,3%, mentre que la construcció va registrar el creixement més intens, amb un 6,7%. 

L’evolució econòmica també es va reflectir en el mercat laboral, tal com es desprèn de l’Anuari Econòmic BBVA 2026. El Vallès Occidental va arribar als 434.900 afiliats a la Seguretat Social el 2025, un 1,2% més que un any abans i un 11,6% per sobre de la xifra registrada el 2019. Sabadell va experimentar un increment del 0,7%, per sota poblacions com Terrassa i Sant Cugat del Vallès (1,1%).

En el marc de la presentació de l'Anuari Econòmic BBVA 2026, el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB i director de l'estudi, Josep Oliver, va destacar que el factor que va impulsar l'economia l'any passat va ser la demanda interna, que va avançar un 4,1%, al mateix ritme que el 2024, tant pel consum per la inversió pública o privada. 

Una de les raons principals del creixement de la demanda interna va ser la forta arribada de persones estrangeres que es van incorporar com a nova força al mercat de treball i van compensar la caiguda demogràfica dels nadius, com també uns tipus d'interès baixos durant l'any passat per part del Banc Central Europeu que van incentivar la inversió. 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades