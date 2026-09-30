El VAB del Vallès Occidental creix un 2,7& i ja supera en un 12,3% el nivell d'activitat del 2019

El Vallès Occidental va mantenir al llarg del 2025 una evolució positiva, amb un creixement del valor afegit brut (VAB) del 2,7%, segons les dades de l’Anuari Econòmic BBVA 2026, presentat recentment. Un comportament que ha permès situar l’activitat econòmica un 12,3% per sobre l’any 2019, previ a la pandèmia.
L’impuls mostrat el van liderar els serveis –concentra un 71,5% del VAB comarcal– amb un creixement del 2,6% durant l’any passat. La indústria del Vallès Occidental, que representa gairebé una quarta part de l’activitat econòmica de la comarca –23,8% sobre el seu VAB–, també va evolucionar positivament, amb un increment del 2,3%, mentre que la construcció va registrar el creixement més intens, amb un 6,7%.
L’evolució econòmica també es va reflectir en el mercat laboral, tal com es desprèn de l’Anuari Econòmic BBVA 2026. El Vallès Occidental va arribar als 434.900 afiliats a la Seguretat Social el 2025, un 1,2% més que un any abans i un 11,6% per sobre de la xifra registrada el 2019. Sabadell va experimentar un increment del 0,7%, per sota poblacions com Terrassa i Sant Cugat del Vallès (1,1%).
En el marc de la presentació de l'Anuari Econòmic BBVA 2026, el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB i director de l'estudi, Josep Oliver, va destacar que el factor que va impulsar l'economia l'any passat va ser la demanda interna, que va avançar un 4,1%, al mateix ritme que el 2024, tant pel consum per la inversió pública o privada.
Una de les raons principals del creixement de la demanda interna va ser la forta arribada de persones estrangeres que es van incorporar com a nova força al mercat de treball i van compensar la caiguda demogràfica dels nadius, com també uns tipus d'interès baixos durant l'any passat per part del Banc Central Europeu que van incentivar la inversió.