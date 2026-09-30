Lluny dels objectius marcats en matèria de descarbonització: “No anem bé”

El Vallès Occidental i el conjunt de Catalunya encara tenen molt camí –i feina– per recórrer per complir els objectius de transició energètica marcats per al 2030. Aquesta és una de les principals conclusions de la Radiografia de la Transició Energètica, elaborada per l’Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Sabadell, un estudi que analitza l’estat actual del procés de descarbonització a Catalunya i a la comarca i que posa especialment el focus sobre el teixit empresarial.
Durant la presentació de l’estudi, celebrada aquest dimecres a la seu de l’entitat cameral, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich va ser especialment contundent a l’hora de valorar el grau d’assoliment dels objectius. “No anem bé”, ha apuntat, abans d’afegir que, si s’hagués de posar una qualificació al procés actual, “suspendríem”. Segons Alberich, la recepta és clara: dedicar-hi més recursos i aconseguir que les diferents administracions prioritzin les polítiques vinculades a la transició energètica.
Dades en mà, la preocupació és clara. Avui dia, i segons l’anàlisi liderada pel tècnic de l’Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Sabadell, Albert Llobet, la dependència energètica de Catalunya se situa en el 69%, mentre que l’objectiu per al 2030 és reduir-la fins al 50%. Al mateix temps, la penetració de les renovables encara és molt inferior als objectius establerts: Catalunya només obté l’11,7% de l’energia final de fonts renovables, i en el 21,6% la cobertura de la demanda elèctrica amb renovables. El document recorda que en el marc del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) fixa per al 2030 una penetració de les renovables del 48% en el consum final i del 81% en la generació elèctrica.
Però més enllà de l’àmbit estrictament ambiental, Alberich va alertar que la dependència dels combustibles fòssils –com va succeir arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna, amb un encariment dels subministraments energètics– exposa a les empreses a la volatilitat dels preus, derivant-se un risc per a la competitivitat de les empreses vallesanes i catalanes.
"No anem al càstig, anem al premi"
Entre altres qüestions tractades al document, es posa de manifest la problemàtica de les cobertes industrials. Segons les dades esmentades durant la presentació, el consum industrial de la comarca estava electrificat en un 45% l’any 2020, per sobre de la mitjana catalana, mentre que només s’ha instal·lat un 6% del potencial d’autoconsum en coberta. En els polígons industrials analitzats, a més, aproximadament un 30% de les cobertes tenen fibrociment, un factor que dificulta la instal·lació de plaques fotovoltaiques, per l’elevat cost, no només per canviar la coberta sinó per reforçar l’estructura. “Estem intentant convèncer els empresaris que el tema de la sostenibilitat és una inversió per ser més competitius i no una despesa, i cada cop més ho estan assimilant”, ha apuntat la presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç, Eulàlia Planes.
L’estudi també identifica les comunitats energètiques com una de les vies per aprofitar millor aquest potencial. Al Vallès Occidental s’han analitzat milers de naus d’una vintena polígons industrials per estudiar-ne les possibilitats.
Ara bé, el desplegament d’aquest tipus de projectes continua trobant obstacles. Alberich ha explicat que la Cambra fa més de cinc anys que treballa en aquest àmbit i que s’han analitzat diferents fórmules per facilitar la creació de comunitats energètiques. “Les solucions tècniques estan contrastades”, ha assenyalat, situant una part de la dificultat en la necessitat de determinar “qui fa el primer pas”. En aquest sentit, ha apuntat també a la necessitat de “valentia, a vegades política” per posar en marxa determinades iniciatives.
En aquesta línia, Eulàlia Planes, ha demanat més suport de les administracions, d’una manera “directa i àgil”, en qüestions de llicències i premiar aquelles empreses que inverteixen en matèria de sostenibilitat: “no anem al càstig, anem al premi”, ha reclamat.